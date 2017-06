Economie donderdag, 29 juni 2017

Verbouwde biovergister levert veel meer energie op Jelsum - Tot voor kort produceerde de biovergister uit 2006 van melkveehouder Jan Dirk Ubbels in Jelsum stroom en warmte. Nu is die als eerste in Nederland door biovergisterbedrijf Host uit Enschede omgebouwd tot een groengasinstallatie. De vergister levert al een paar maanden gas aan het net. Gisteren werd hij geopend. Volgens Sjaak Klein Gunnewiek van Host levert de omgebouwde vergister Ubbels meer geld op. De energieproductie gaat in ieder geval omhoog. ,,De oude biovergister zette gas om in stroom en warmte. Als je de warmte niet kunt verkopen krijg je daar geen geld voor. Die energie gaat verloren.” De energie van de oude vergister bestond voor 40 procent uit stroom, 40 procent uit warmte en 20 procent verlies. ,,Met een klein deel van de warmte werd het gistingsproces op gang gehouden. De rest werd gekoeld en afgevoerd.” Met groengas werkt de vergister volgens Klein Gunnewiek veel effectiever. ,,Alle energie die je daarbij maakt gebruik je. Met dezelfde hoeveelheid biomassa wordt nu zeker 40 procent meer energie geproduceerd.” De opbrengst is ongeveer een miljoen kuub gas per jaar, gelijk aan het aardgasverbruik van zo’n 750 huishoudens. Goedkoop was de ombouw niet. Er was een investering van 1,7 miljoen euro nodig. Toch was het goedkoper dan een compleet nieuwe vergister te bouwen. ,,De tanks konden we hergebruiken en we hoefden ook geen damwanden te slaan.” Volgens Ubbels heeft de oude vergister hem per saldo niets opgeleverd. ,,In het eerste jaar hield ik er misschien 80.000 euro aan over, maar toen had ik er ook geen kosten aan. De laatste jaren legde ik er fors op toe. De vergister werd gesubsidieerd met de zogenoemde mep-regeling. Bij een lagere stroomprijs bleef de vergoeding gelijk. Met de nieuwe SDE+-regeling krijg ik gegarandeerd 72 cent per kuub geproduceerd gas.” Ubbels moest de volle tien jaar de mep-regeling uitzitten voor hij zijn slecht renderende vergister kon ombouwen tot een groengasvergister met SDE+. De tank is met zijn 14.000 ton inhoud een stuk kleiner dan die van 100.000 ton die energiebedrijf Engie in Burgum wilde bouwen. Protesten van omwonenden tegen zijn vergister heeft Ubbels nooit gehad. ,,Hij staat ook op mijn eigen erf, dat is wat anders dan dat ik hem bij andere mensen voor de deur zet. Er was wel eens iets, maar we hebben nooit ruzie gehad. Alle buren zijn vandaag ook bij de opening langsgekomen.” De vergister draait fiftyfifty op mest en groenafval. De koeien van Ubbels leveren de mest. Het groen is onder meer grasafval van vliegbasis Leeuwarden, eigen afval en dat van akkerbouwbedrijven uit de omgeving en uit Noord-Holland. De negatieve reacties die biovergisters de laatste tijd uitlokken snapt Ubbels niet. ,,Natuurlijk is het niet leuk als je een megavergister bij je in de buurt krijgt. Maar die draagt wel bij aan de verduurzaming van de energie. En mijn vergister levert voor anderhalf man werk op.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties