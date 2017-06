Economie woensdag, 28 juni 2017

NDC neemt regiokranten van Boom over Leeuwarden - NDC, de uitgever van het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden, neemt Boom uitgevers Nieuwsmedia over. De NDC koopt alle aandelen van deze tak van Boom, maakte directeur Dina Boonstra gisteravond bekend. Daaronder vallen de abonnementenkranten Meppeler Courant, Opregte Steenwijker Courant, Hoogeveensche Courant, Stellingwerf, de Nieuwe Ooststellingwerver, vijftien huis-aan-huisbladen, dertien nieuwssites en diverse andere digitale services. Ook de website familieberichten.nl gaat mee in de overname. De handtekening moet nog gezet worden, maar volgens commercieel directeur Pier Baarsma is de koop definitief te noemen. Het is nog niet bekendgemaakt wat NDC voor de overname betaalt. De ondernemingsraden hebben ingestemd, de vakbonden worden nu ingelicht over het komende proces. Boekentak De overige onderdelen van Boom, waaronder de educatieve en wetenschappelijke uitgeverijen, blijven buiten de overname. Directeur Mas Boom maakte gisteren het nieuws bekend aan het personeel van de nieuwsmediatak. Hij wees erop dat nieuwsmedia tegenwoordig voor grote investeringen staan om nieuwe digitale producten te ontwikkelen. ,,De ict-investeringen zijn te hoog voor de schaal die wij hebben, en ons bereik is te klein om daar genoeg rendement uit te halen.” Vandaar dat begin dit jaar het contact met concurrent NDC is gezocht. Boonstra liet weten dat de toevoeging van de diverse titels en media van Boom aan NDC de extra omvang geven die de al ingezette digitale vernieuwing effectiever kan maken. ,,Wij versterken ons hiermee als derde grootste mediabedrijf in Nederland, met in ons bereik twee miljoen mensen en 50.000 bedrijven.” Synergie Boonstra zei dat NDC goed op de ,,mooie en eerbiedwaardige titels” van Boom wil passen. Een belangrijk voordeel voor NDC is dat wanneer de contracten voor het drukken van de bladen op 1 januari 2018 aflopen bij Hoekstra in Emmeloord, die titels in de eigen drukkerij in Leeuwarden ondergebracht kunnen worden. De 130 medewerkers van Boom Nieuwsmedia komen straks in dienst bij NDC Mediagroep, waar nu 520 mensen werken. De komende weken en maanden wordt gekeken op welke manier het grootste voordeel uit de samenvoeging wordt gehaald. Daarbij wordt niet uitgesloten dat op termijn in het aantal arbeidsplaatsen wordt gesneden. Het is de bedoeling dat in elk geval een kantoor in Meppel wordt aangehouden.

