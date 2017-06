Regio maandag, 26 juni 2017

College houdt vast aan steun boekhandelplan Dokkum - De lening voor de restauratie van twee panden in het centrum van Dokkum voldoet niet aan de eisen die gelden voor het dorpsherstelproject DOM, maar het college van B en W wil toch de lening van een ton verstrekken. De betreffende panden zijn nu nog in handen van boekhandel Schaaf, maar die heeft de gebouwen verkocht aan een investeerder die de gebouwen weer doorverhuurt aan boekhandel Van der Velde. De nieuwe eigenaren willen de panden opknappen en de winkelpuien in de oorspronkelijke staat terugbrengen. De eigenaren hebben hiervoor een lening aangevraagd. Ze lopen hiermee vooruit op de instelling van een Stads Ontwikkelings Maatschappij, naar het voorbeeld van een dergelijk herstelcommissie voor verpauperde panden in de dorpen van Dongeradeel. De politiek in Dongeradeel was eerder kritisch over de lening en wilde dat er eerst werd getoetst op basis van de criteria die gelden voor de dorpen. Volgens die criteria zou er geen lening worden verstrekt als het een DOM-project zou zijn. Ten eerste gaat het om twee panden en is de lening aangevraagd door n eigenaar, die het pand bovendien niet zelf zal bewonen. Ook is er geen omgevingsvergunning aangevraagd n er zijn geen offertes ingeleverd. Volgens de gemeente gaat het echter om louter procedurele tekortkomingen en kunnen deze eenvoudig worden opgelost door eisen op te nemen ten aanzien van kleurgebruik. Het vergunningstraject wordt ingezet als de lening rond is. Het feit dat de lening niet door de bewoner is aangevraagd, is niet relevant in een kernwinkelgebied. Het college adviseert het advies van de afdeling Bouwzaken over te nemen en dus wel de lening van twee keer 50.000 euro te verstrekken.

