Regio maandag, 26 juni 2017

Anneke en Ytti helpen reizigers op weg

Leeuwarden - ,,Wat is eigenlijk de beste route naar het zuiden van Europa? Via Lyon?" ANWB-vrijwilliger Anneke Groen denkt even na over de vraag van de vrouw die bij haar tafeltje staat. Dan antwoordt ze: ,,Dat is maar net waar je precies naartoe gaat. Bij Lyon is het trouwens vaak druk. Als je die route neemt loop je zeker kans op vertraging."

Groen krijgt vandaag veel vragen over de autoreis naar Zuid-Europa. Dat gebeurt tijdens het speciale vakantiespreekuur in de ANWB-winkel aan het Zaailand in Leeuwarden. Ook bij 23 vestigingen buiten Fryslân kunnen vakantiegangers op deze zaterdag langskomen voor informatie en tips. Het is voor het eerst dat de ANWB in de aanloop naar de zomervakantie een spreekuur organiseert, zegt Lutske ten Boom, marktmanager Fryslân van de wielrijdersbond.

Volgens Ten Boom is er zeker behoefte aan zo’n spreekuur in de winkel. ,,Natuurlijk kunnen mensen tegenwoordig van alles op internet opzoeken. En in onze webwinkel kunnen ze terecht voor bestellingen. Toch vinden veel mensen het prettig om de informatie nog eens persoonlijk bevestigd te krijgen. In de winkel kunnen ze ook meteen de spullen kopen die ze nodig hebben."

In Leeuwarden krijgt de vaste winkelploeg assistentie van twee vrijwilligers. Naast Anneke Groen probeert Ytti Goris vragen te beantwoorden. Die vragen gaan onder meer over de dagen waarop het extreem druk is op de weg, de zogenoemde zwarte zaterdagen. ,,Mensen willen weten of ze die dagen moeten mijden. Als je niet in de file wilt staan wel, zeg ik dan."

Volgens Goris willen veel mensen ook informatie over welke dingen ze verplicht moeten meenemen naar hun vakantiebestemming. ,,Dat is voor elk land anders", zegt Goris. Zo zijn automobilisten in de Baltische landen verplicht om een aantal houtblokjes bij zich te hebben. ,,Dat is een erfenis uit de Sovjettijd. Toen hadden ze daar nog veel oude auto’s zonder goede handrem. Voor het parkeren op hellingen gebruikten de mensen houtblokjes. Die legden ze tegen de wielen aan, zodat de auto stevig bleef staan."

Er komen uiteraard ook vragen over tolvignetten en milieustickers. Zonder die producten kom je in Europa niet ver meer, zo is bekend. Datzelfde geldt voor de creditcard, zegt manager Ten Boom. ,,Wie een auto wil huren moet zeker een creditcard meenemen. Zonder creditcard lukt het niet."

Het vakantiespreekuur is er niet alleen bedoeld voor het stellen van vragen. Speciaal voor de gelegenheid is het mogelijk gratis de ogen te laten testen. Niet onbelangrijk voor een veilige autoreis. De oogmeting wordt uitgevoerd door opticiens van Specsavers, een samenwerkingspartner van de ANWB. ,,Het is natuurlijk een snelle meting. Als we denken dat het nodig is, kunnen we iemand doorverwijzen", zegt een van de opticiens.

Twee vrouwen uit Leeuwarden nemen de proef op de som. Dat de meting deel uitmaakt van het vakantiespreekuur weten ze niet. ,,We liepen hier toevallig langs. We zijn gewoon nieuwsgierig."

De ogen moeten goed zijn, maar het vervoermiddel ook. Om de mensen op dat onderdeel van de vakantievoorbereiding te attenderen, heeft de ANWB voor de winkel een eigen wegenwachtvoertuig geparkeerd. Een wegenwachter is aanwezig voor het geven van tips en het beantwoorden van vragen. Vroeg in de middag heeft hij het rustig. De mensen gaan naar binnen, of lopen door. De auto heeft voor hen nog even geen prioriteit.

