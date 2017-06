Regio zaterdag, 24 juni 2017

LTO Noord: geen zonneweide op ons land Leeuwarden - Agrarische grond in het noorden is dermate schaars dat het niet voor lange tijd moet worden opgeofferd aan parken met zonnepanelen. Dat kan de individuele boer, de voedselproductie en de toppositie van de Nederlandse agrofood stevig treffen. Dat stelt LTO Noord. De belangenvereniging voor boeren in Frysln, Groningen en Drenthe bood gisteren een visiedocument aan de gedeputeerden voor Landbouw in de drie provincies aan. LTO ziet jist wel een sleutelrol voor noordelijke boeren in de opdracht meer duurzaam energie op te wekken. Maar dan via biomassa, panelen op agrarische daken en windmolens. Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 24 juni.

