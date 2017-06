Economie zaterdag, 24 juni 2017

Fries Landbouwmuseum weer thuis met bouw op pleats W.C. de Groot In 2018 komt het Fries Landbouwmuseum na honderd jaar terug in Leeuwarden. De boerderij die ervoor wordt verbouwd, was in 1908 zijn tijd vooruit. Het museum wil vanaf die plek, net als toen, ook nu aansluiten bij moderne landbouw. ,,We begonnen in het Fries museum, daarna Staniastate, we zaten even nergens en toen volgden Exmorra en Earnew‚ld. We zijn denk ik het meest verhuisde museum van Frysl‚n, maar nu zijn we terug in landbouwhoofdstad Leeuwarden", zei museumdirecteur Henk Dijkstra gisteren in de vervallen boerderij van architect W.C. de Groot in Goutum. De vervallen pleats wordt in oude luister hersteld met een budget van 1,5 miljoen euro. Voor de restauratie en herbouw van de boerderij ontving de eigenaar, Stichting Alde Fryske Pleatsen, 200.000 euro van de provincie. Vele stichtingen, (landbouwgerelateerde) bedrijven en instellingen legden, naast de bankfinanciering, een deel van de financiŽn in. Het museum kan voor een schappelijke huur de boerderij gaan bewonen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 24 juni.

