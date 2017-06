Regio donderdag, 22 juni 2017

Ondernemers zien in stadion geen concurrent

Leeuwarden - Ondernemers uit Leeuwarden zien de toekomst niet donker in na de komst van een nieuw Cambuurstadion met verschillende winkels en bioscoopruimte bij het WTC Expo. Eergisteren zijn de plannen daarvoor bekend gemaakt. ,,Natuurlijk zijn er wel enige zorgen bij de bioscopen nu het nieuwe stadion van Cambuur er komt", zegt Pieter Tuinman, advocaat en woordvoerder van de bioscopen Tivoli en Cinema. ,,Dat is niet meer dan logisch. Maar wij richten ons niet alleen op Leeuwarden, we kijken ook naar de periferie en de hele westkant. Maar er gaan dingen veranderen en daar moeten we gespitst op zijn. Natuurlijk gunnen wij Cambuur een mooi nieuw stadion. We gaan er alles aan doen om er voor te zorgen dat onze positie zo sterk mogelijk blijft en we geen verlies zullen lijden. Wij kijken zeker met vertrouwen naar de toekomst."

,,We kunnen toenadering zoeken om te kijken of we misschien kunnen samenwerken", gaat Tuinstra verder. ,,We hebben daar al een paar ideen voor, maar dat gaan we later uitwerken. Dat is ook afhankelijk van hoe het gaat lopen. Er volgt er nog een lang traject voor het nieuwe stadion er daadwerkelijk zal zijn."

Tuinstra noemt de situatie niet uitzonderlijk. ,,Toen de komst van de Path-bioscoop werd gemeld was het eigenlijk hetzelfde verhaal."

Gerrit Jan Faber, van Winkeliersvereniging Binnenstad en ondernemer van Intersport Luxen, maakt zich geen zorgen. ,,Wij zien het nieuwe stadion helemaal niet als risico. Waarom zouden we? Het is heel belangrijk hoe je met dit soort dingen omgaat. De binnenstad van Leeuwarden is heel mooi en kan altijd op veel bezoekers rekenen. Dat gaat met de komst van dit stadion echt niet veranderen. En hoeveel gaat er bij komen bij dat complex? Een paar supermarkten, maar die heb je in de binnenstad ook."

Faber ziet de komst van het complex als een kans. ,,Als ondernemer moet je niet in risico’s en gevaren denken. Zo stond ik er ook in toen de Centrale in Leeuwarden kwam. Dit nieuwe stadion trekt ook weer meer mensen naar de stad, dat is heel mooi. Het belangrijkste is dat we samenwerken om Leeuwarden zo positief mogelijk op de kaart zetten. Zo denken meer ondernemers erover. Ik merk bij de klanten en bij de ondernemers in de stad een positieve kentering. En dit is een voldongen feit, het is al ruime tijd bekend dat er een nieuw stadion zal komen."

,,Zoals de plannen er nu liggen is het nieuwe complex zeker een toegevoegde waarde voor de stad. En er is een mooi gezegde, if you can’t beat them, join them. Wij zouden graag willen samenwerken."

Winkelpark De Centrale laat weten de plannen voor het nieuwe complex eerst nog te moeten bestuderen.

