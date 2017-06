Regio woensdag, 21 juni 2017

Miljoenenbedrag voor stadion Cambuur Leeuwarden - Een nieuw stadion voor Cambuur, geothermie, (nog) een nieuwe bioscoop, nieuwe horeca, supermarkten, een afdeling van ROC de Friese Poort en een bouwmarkt. In het WTC-gebied wordt voor rond de honderd miljoen euro geïnvesteerd. De plannen zijn gisteren gepresenteerd door Cambuur, de gemeente Leeuwarden en de beide investeerders: projectontwikkelaar Wyckerveste en aannemer Dijkstra Draisma. De planontwikkeling voor het WTC-gebied heeft enkele jaren geduurd en begon met de wens van Cambuur voor een nieuw stadion. Het huidige stadion is verouderd en ligt midden in een woonwijk. Om de kosten voor de nieuwbouw - rond de 28 miljoen euro - te financieren, ontwikkelden Cambuur, de gemeente, de projectontwikkelaar en Dijkstra Draisma een totaalplan voor in totaal 72 miljoen euro. Daarvoor worden onder meer 22.000 vierkante meter winkelruimte ontwikkeld waarin de Lidl en de Jumbo zich vestigen en wordt er een leisure dome gebouwd met onder meer een nieuwe bioscoop met zeven zalen. De opbrengsten van de commerciële ruimten moeten de bouw van stadion mogelijk maken. Hessel Meijer, directeur van Wyckerveste: ,,De overwaarde van de commerciële ruimte kan worden gebruikt voor de onrendabele top van het stadion." In Kerkrade ontwikkelde Wyckerveste een soortgelijk plan als in Leeuwarden met het stadion van Roda JC als middelpunt. ,,In Kerkrade trekken we nu zoŽn zes miljoen bezoekers per jaar", aldus Meijer. De gemeente Leeuwarden draagt, als het aan wethouder Henk Deinum ligt, 4,5 miljoen euro bij aan de ontwikkelkosten van het nieuwe stadion. ,,Dat geld is voor de integrale gebiedsontwikkeling", aldus de wethouder. Behalve de 4,5 miljoen euro investeert de gemeente nog zoŽn 1,5 miljoen in de infrastructuur in het gebied. De gemeenteraad kan echter nog anders beslissen. Bijvoorbeeld door niet 4,5 miljoen bij te dragen maar een achtergestelde lening aan te bieden of zelfs het stadion aan te kopen en aan Cambuur te verhuren. Maar, zo stelt Deinum, de optie om 4,5 miljoen bij te dragen heeft de voorkeur van het college. Aannemer Dijkstra Draisma investeert in duurzame energie bij het WTC-complex. Aan de rand van het gebied wordt een put geboord voor geothermie. Volgens directeur Biense Dijkstra is dat goed voor de energiebehoefte van zoŽn 8500 woningen. Het is de bedoeling dat ook het stadion volledig energieneutraal wordt. De kosten van de put en de energieopwekking bedragen zoŽn 25 tot dertig miljoen euro. Het nieuwe stadion en alle nieuwe voorzieningen moeten in 2020 gerealiseerd zijn. De gemeenteraad van Leeuwarden moet nog akkoord gaan met de plannen. Meer vandaag in het Friesch Dagblad

