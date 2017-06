Regio dinsdag, 20 juni 2017

Tik op vingers Opsterland bij kanaalopening Nij Beets - De gemeente Opsterland had meer rekening moeten houden met de matige natuurontwikkeling in en rond het Polderhoofdkanaal, bij het besluit het kanaal dit jaar al medio mei te openen. Dat oordeelt de voorzieningenrechter in Groningen in een zaak die is aangespannen door een omwonende. Consequenties heeft de uitspraak voorlopig niet: het gaat de rechter te ver om het kanaal alsnog tot 1 juli, twee weken dus, te sluiten. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 20 juni

