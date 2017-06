Regio dinsdag, 20 juni 2017

Accountant wil niet instaan voor jaarcijfers Thialf Heerenveen - De organisatie van ijsstadion Thialf in Heerenveen is lange tijd niet goed geweest. Dat constateert accountant PWC in de jaarrekeningcontrole van seizoen 2015-16. Het is volgens de accountant niet meer te controleren of alle opbrengsten van dat jaar in de boeken zijn gekomen. De provincie spreekt bij een van de tekortkomingen van een ,,knullige en onprofessionele" werkwijze. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 20 juni.

