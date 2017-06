Regio dinsdag, 20 juni 2017

Crone steunt verbod op knalvuurwerk Leeuwarden - Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden steunt de oproep van de landelijke korpschef Erik Akerboom om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden van harte. ,,Ik vind zijn oproep helemaal goed", reageert Crone. ,,Siervuurwerk is nog tot daar aan toe. Maar knalvuurwerk en grote vuurpijlen worden steeds gevaarlijker. Vanwege de illegale handel via bijvoorbeeld internet is het moeilijk controle te houden op die gevaarlijke varianten. Met een verbod is het voor iedereen duidelijk: ieder stuk knalvuurwerk is verboden." Akerboom deed zijn oproep gisteren in Den Haag bij de conferentie 'Vijf voor twaalf, veilig werken tijdens de jaarwisseling’. Volgens hem is vuurwerk de afgelopen jaren zo zwaar geworden dat de politie burgers, hulpverleners maar ook zichzelf daar niet meer tegen kan beschermen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 20 juni.

