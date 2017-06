Regio maandag, 19 juni 2017

Oerol stevent af op nieuw verkooprecord Terschelling - Het theaterfestival Oerol op Terschelling heeft dit jaar zo‚Äôn 50.000 bezoekers getrokken, die samen 120.000 kaarten voor voorstellingen kochten. ,,Daarmee stevenen we af op een nieuw verkooprecord, want de polsbandjes die toegang tot het festival geven komen hier nog bij", zei algemeen directeur Marelie van Rongen gisteravond. Vooral de bezettingsgraad bij de voorstellingen was hoog: 90 procent, tegen een gemiddelde van 80 procent. ,,Het zonnige, droge weer heeft hier zeker aan bijgedragen." De 36e editie van Oerol omschrijft Van Rongen als ,,een die zeer stormachtig begon, maar waarbij zon en droog weer uiteindelijk de overhand hadden". De eerste dag moesten twee voorstellingen, waaronder de openingsvoorstelling Halka door Marokkaanse acrobaten, vanwege het weer uitgesteld worden. Qua programma was het allesbehalve een veilige editie, stelt ze. ,,Er waren opvallend veel geŽngageerde voorstellingen. Mensen werden soms rechtstreeks aangesproken op actuele maatschappelijke thema‚Äôs." Verder was het een jaar waarin het publiek na 36 jaar afscheid nam van Joop Mulder, artistiek leider en oprichter. Ter ere van zijn afscheid werd de Joop Mulder Plak in het leven geroepen, een stimuleringsprijs voor jong talent. De prijs ging naar het kunstenaarsduo Hart van Veen. Oerol begon op 9 juni en werd gisteravond afgesloten.

