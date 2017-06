Economie maandag, 19 juni 2017

A. Th. de Boer mag verder met speelgoed

Drachten - Groothandel A. Th. de Boer in Drachten hoeft zijn detailhandelsactiviteiten niet te staken en mag zelfs het huidige assortiment in stand houden. Dat heeft het college van B en W van Smallingerland besloten. Vorig jaar oktober werd de omgevingsvergunning die hiervoor nodig was nog afgewezen en dreigde De Boer 80 procent van zijn bedrijfsactiviteiten te moeten staken. Op het industrieterrein waar agrarische groothandel De Boer is gevestigd, is geen detailhandel toegestaan. De Boer voerde echter voor de verhuizing naar De Jade in 2003 al een breed assortiment consumentenartikelen. De gemeente stelde na de verplaatsing geen beperkingen in voor die handel. De verkoop aan particulieren van onder meer agrarische spullen, gereedschap, ijzerwaren, tuinmaterialen, kleding en speelgoed ging door, naast de zakelijke bedrijvigheid.

De Drachtster Intertoys maakte jaren later bezwaar tegen de speelgoedverkoop waarna Smallingerland de vergunning tegen het licht hield. Er werd De Boer daarop gevraagd met een verzoek tot een omgevingsvergunning te komen. De groothandel vroeg om vrij spel voor de detailhandel. Dat werd volledig afgewezen.

In bezwaar op die afwijzing voerde de groothandel het uitblijven van beperkingen na de verhuizing aan. Daarvoor toont B en W zich nu gevoelig. De beperking die nu wel geldt, is dat het speelgoed niet meer dan zeventig vierkante meter vloeroppervlak mag innemen. Ook moeten de consumentenproducten aansluiten bij die van een agrarische groothandel. Smallingerland verwacht niet dat de provincie moeilijk gaat doen over deze uitzonderingspositie.

