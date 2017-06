Regio maandag, 19 juni 2017

Herinneringsplaquette voor enige oorlogsslachtoffer uit It Heidenskip

It Heidenskip - Hendrik Kuiper hielp in de Tweede Wereldoorlog zowel onderduikers als een Duitse piloot. Die hulp werd hem noodlottig. Gisteren werd hij geŽerd met een herinneringsplaquette.

,,Onderweg hier naartoe bedacht ik me ineens: ik ben even oud als Kuiper op de dag dat hij verdween, 75 jaar geleden. Dat bracht het verhaal ineens dichterbij", spreekt wethouder Durk Stoker de kleine vijftig aanwezigen op de <cci:spell_frysk class="macro" displayname="frysk" name="spell_frysk"/>Koaidyk 15 in It Heidenskip toe. <cci:spell_ned class="macro" displayname="nederlands" name="spell_ned"/>Stoker staat op het punt met de mensen op een praam te stappen om zo samen naar het punt te varen waar hij de herdenkingsplaquette over Kuiper zal onthullen. ,,Het is belangrijk punten te creŽren waar bijvoorbeeld een opa met zijn kleinkind langs wandelt en stopt om het verhaal van een andere tijd te vertellen."

Al na de Eerste Wereldoorlog hielpen Hendrik Kuiper (geboren in 1885) en zijn vrouw Neeltje hongerevacuťs uit Hamburg aan te sterken. De veehouder, die aan de Inthiemafeart in It Heidenskip woonde, stond bekend als een sociaal mens.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette Kuiper zijn huis open voor onderduikers. Op een dag was een van die onderduikers net iets te loslippig in de trein, wat grote gevolgen had. Woensdagavond 16 juni 1943 stond de Sicherheitsdienst uit Bolsward op het erf van de Koaidyk 15. De drie onderduikers gaven zich na enig verzet over. Kuiper werd opgepakt en wachtte zijn berechting af in het Huis van Bewaring in Leeuwarden. Vanaf dat moment schreef hij elke zondag een brief aan zijn vrouw.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 17 juni

Reacties: