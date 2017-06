Regio vrijdag, 16 juni 2017

Ophef onder christenen over metalfestival

Drachten - Kerkelijke gemeenten en christenen in Drachten zijn bezorgd over het festival Death over Drachten, zaterdag in poppodium Iduna. Bij de gemeente Smallingerland zijn daarover enkele klachten binnengekomen. Zo vraagt voorganger Jacob Folkerts van de Vrije Baptistengemeente Bethel in een brief aan B en W aandacht voor het death-metalfestival. ,,Wij spreken onze zorg uit dat je met subsidie oproepen tot geweld ondersteunt", licht Bethel-woordvoerder Roeland Harten toe.

Op het festival treden bands op met namen als Rotting Christ en Altar, die nummers spelen met titels als Youth against Christ. ChristenUnie-raadslid Pieter van der Zwan ervaart de teksten als ,,zeer beledigend, bedreigend en respectloos", schrijft hij vandaag in het Friesch Dagblad. Cultuur-wethouder Marja Krans, eveneens van de ChristenUnie, had gisteren nog geen reactie paraat.

Op sociale media doen onder vooral evangelische christenen oproepen de ronde om te bidden tegen het festival, waar bands volgens hen het kwaad omarmen en verheerlijken. Zo vraagt muzikant Gunnar van der Hoofd om morgenmiddag in het Thalenpark achter Iduna te bidden voor Drachten en zijn inwoners, en gaat een brief van de Drachtster christengemeente Doorbraak rond, waarin kerkgangers worden opgeroepen te bidden dat het concert niet zal doorgaan. Ook de Bethel-gemeente roept op tot gebed. ,,Alleen in eigen kring, anders geef je zo'n festival alleen maar meer aandacht", aldus Harten.

Het death-metalfestival wordt al jaren gehouden in Iduna, eerder onder de naam Death Fest en sinds 2009 onder de naam Death over Drachten. Volgens gemeentewoordvoerder Henry Frieswijk is er niet eerder ophef geweest over het festival.

