Regio vrijdag, 16 juni 2017

Hackers gijzelden provincie Leeuwarden - De provincie Fryslân is vorig jaar getroffen door een besmetting met gijzelsoftware. Hackers versleutelden 32.000 bestanden in de hoop dat de provincie losgeld zou betalen om daar weer toegang toe te krijgen. De provincie betaalde niet: door het terugzetten van een reservekopie werden alle bestanden van een halve dag eerder teruggehaald. Dit blijkt uit de antwoorden op vragen van D66-Statenlid Mark de Roo. Hij had vragen gesteld naar aanleiding van de recente wereldwijde golf aan aanvallen op computersystemen. Bij de provincie ging het vorig jaar verkeerd omdat een medewerker per ongeluk een bijlage opende bij een e-mail. Daarop werden alle bestanden versleuteld. Provincie-woordvoerder Harco Zwaan zegt dat het zeker is dat de bestanden alleen op het provinciale netwerk zijn versleuteld en niet in verkeerde handen zijn gekomen. ,,Er is geen netwerkverkeer geconstateerd waarbij data naar de server zijn verzonden." Het netwerk van de provincie lag er die halve dag uit. De provincie heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Zo zijn medewerkersbijeenkomsten georganiseerd om valse e-mails te herkennen. In het systeem zijn extra waarborgen ingebouwd. Verder gaat de provincie een veiligheidsbeambte aanstellen, een zogenoemde Chief Information Security Officer. Deze persoon moet nog voor de zomer beginnen.

