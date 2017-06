Regio donderdag, 15 juni 2017

De koelkast beschrijven voor je geslaagd bent Sneek - Eindexamenkandidaten beleefden gisteren de spannendste dag uit hun schoolcarrière. De uitslag van de eindexamens werd bekendgemaakt. Maar hoe beleeft een docent deze dag? ,,Ja, hoi, je spreekt met Iwan Wilke, van het Bogerman", zegt de docent tegen een leerling die de uitslag van het eindexamen verwacht. ,,Zou je wat voor mij kunnen doen? Kun je even naar de keuken lopen?" ,,Naar de keuken?", klinkt het verbaasd aan de andere kant van de lijn. ,,Hoezo?" ,,Jullie hebben vast een koelkast in de keuken staan, kun je mij even vertellen wat daar in zit?" ,,Waarom moet ik dat doen? Nou, ik zie wat aardbeien liggen." ,,Staat er ook gebak in de koelkast", vraagt Wilke met een glimlach op zijn gezicht. ,,Nee? Dan moet je tegen je ouders zeggen dat ze heel snel gebak moeten halen, want je bent geslaagd!" Aan de andere kant van de lijn begint de leerling te juichen, samen met de ouders op de achtergrond. Wilke mocht gisteren alle zeventien leerlingen van zijn klas die de vmbo-richting handel en administratie op kaderberoepsniveau volgden verblijden met het nieuws dat ze geslaagd zijn. Het is al meer dan vijf jaar op rij dat al zijn leerlingen slagen voor het eindexamen. ,,Ik leef altijd heel erg naar dit moment toe", legt Wilke uit. ,,Dit is voor een docent een hoogtepunt. Ik ken mijn leerlingen heel goed, dus het is mooi als ik ze blij mag maken. Vaak komen ze nog wel eens buurten nadat ze hier van school zijn gegaan. De reacties van leerlingen zijn altijd heel verschillend. Sommigen zijn heel kortaf, omdat ze helemaal strak staan van de zenuwen, dat kan zelfs met mensen gebeuren die normaal heel zelfverzekerd zijn. Anderen worden helemaal wild, dan hoor je ze heel hard juichen. Dat is mooi." >Lees het hele artikel in de papieren krant van 15 juni 2017

