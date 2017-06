Economie donderdag, 15 juni 2017

Hollandse banenmarkt vraagt omschakeling

Heerenveen - Wie ben je, wat kun je en wat wil je? Drie kernvragen die vijftien statushouders in het VIP-project van VluchtelingenWerk hebben beantwoord. Met de antwoorden, een toekomstplan, cv en kennis van de arbeidsmarkt gaan ze op weg naar werk.

,,In Nederland moet je je kwaliteiten kunnen benoemen om aan werk te komen. Die trots over wat je kunt, wordt al van jongs af aan geleerd. In sommige culturen wordt dat juist als onbeschoft gezien. Daar vindt men dat een ander moet beoordelen of je bijvoorbeeld een harde werker bent", zegt Mamadou Congo, trainer bij VluchtelingenWerk. Het is een van de verschillen met hun land van herkomst die statushouders ervaren op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Zojuist heeft Congo voor een groep van vijftien statushouders uit Heerenveen en omgeving in het kantoor van Rabobank nog even samengevat wat ze in negen weken hebben geleerd bij VIP, een landelijk project van VluchtelingenWerk, dat een brug wil slaan tussen de achtergrond, werkervaring en ambitie van de vluchteling en de Nederlandse arbeidsmarkt en werkcultuur. Elke deelnemer is bijgestaan door een van de acht vrijwillige arbeidscoaches en kan daar ook nog de komende tijd gebruik van blijven maken. Gisteren kreeg de groep al een certificaat. Het programma is en wordt op meerdere plekken in FryslÔn aangeboden.

,,Jullie hoeven niet alles vanaf het begin te leren, want je bent in je land van herkomst al opgeleid. Maar je bent hier nieuw. En dat betekent dat je moet uitzoeken hoe de arbeidsmarkt hier werkt. Ik denk dat dat goed gelukt is." Naast praktische vaardigheden als het zelfstandig maken van een curriculum vitae, zichzelf presenteren en het vinden van vacatures kwamen ook de kenmerken van de banenmarkt aan de orde.

Zo doe je er in Nederland goed aan een netwerk op te bouwen, een opleiding of ervaring te hebben in de sector waar je werk zoekt (,,zelfs de patatzaak vraagt om je cv"), slechte eigenschappen te zien als minder goede eigenschappen, zelf het initiatief te nemen bij het vinden van een baan en te denken in oplossingen in plaats van problemen.

