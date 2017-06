Regio donderdag, 15 juni 2017

Samenwerking Friese uitvaartverenigingen Lollum - Uitvaartverenigingen in Fryslân hebben het moeilijk. Ze kunnen moeilijk vrijwilligers vinden, en hebben steeds minder leden. Een groep Friese verenigingen wil middels een coöperatie de handen ineen slaan, om zo het voortbestaan te verzekeren. De gereformeerde kerk in Lollum is in beeld als centrale plaats. Volgens mede-initiatiefnemer Casper van Veen is samenwerking een mogelijkheid om de verenigingen te behouden. Van Veen is zelfstandig begrafenisondernemer in Harlingen en tweede bode van meerdere begrafenisverenigingen. Volgens hem hebben veel uitvaartverenigingen steeds minder vrijwillige bestuursleden en dragers. ,,En de verenigingen vergrijzen. Er is weinig nieuwe aanwas." Van Veen denkt verder dat Friese uitvaartverenigingen te weinig naamsbekendheid hebben. Veel mensen laten hun uitvaart mede daarom via grote verzekeringen als Monuta en Yarden regelen. ,,Maar die zijn eigenlijk veel duurder. Ik denk dat veel mensen niet weten dat ze ook voor een vereniging uit de omgeving kunnen kiezen." Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 13 juni.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties