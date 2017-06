Regio zaterdag, 10 juni 2017

Houten bruggen van Sneek zijn officieel nog naamloos Sneek - Jaren nadat de karakteristieke houten bruggen in Sneek via een prijsvraag de namen Krúsrak en Duvelsrak kregen, zijn die namen nog steeds niet officieel vastgesteld. Het naamgevingsproces verloopt rommelig. De namen Krúsrak en Duvelsrak werden in 2008 en 2010 door een jury gekozen uit honderden inzendingen. Daarbij bleef het vervolgens, want de namen staan nog steeds niet officieel in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Volgens Taeke van der Laan van de naamgevingscommissie van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn de namen nooit opgepakt door de commissie die bij naamgeving in de openbare ruimte een adviserende rol heeft. Hij vermoedt dat dit komt doordat Rijkswaterstaat initiatiefnemer was voor de prijsvraag. De formele afhandeling daarvan is vervolgens niet uitgevoerd door de voormalige gemeente Sneek. Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 10 juni.

