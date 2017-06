Regio zaterdag, 10 juni 2017

Weinig cultureels op cv, maar vooral positieve reacties op Van Bekkum De verandering in de top van Ljouwert-Frysl‚n 2018 roept gemengde reacties op. Directeur Lieven Bertels maakte eergisteren plots bekend dat hij consultant wordt bij een cultureel project in Amerika. Burgemeester van Smallingerland Tjeerd van Bekkum volgt hem op. Tjisse Wallendal van de voorstelling 'Springruiter': ,,Ik heb er niet echt een heel uitgesproken mening over." Paolo Martina, directeur Museum Dr8888: ,,Ik ben heel positief over de komst van Van Bekkum. Hij is iemand die altijd kansen ziet en niet bij de pakken neerzit." Marten Winters van het project 8ste dag, onderdeel van het hoofdprogramma van LF2018: ,,Ik ben heel druk met ons project, daarom heb ik niet veel tijd om me met de organisatie van LF2018 bezig te houden." Dirk Hakze, van het mienkipsproject The Colorfield Performance: ,,Tsja, Van Bekkum. Ik kon in zijn cv niet veel culturele dingen ontdekken. Het verschil tussen Bertels en Van Bekkum lijkt heel groot." Jan Ketelaar, maakt het beeld 'Wachten op hoog water' ter gelegenheid van LF2018: ,,Ik denk dat het voor LF2018 in het algemeen geen kwaad kan dat Van Bekkum nu komt." Uitgebreide reacties in het Friesch Dagblad van zaterdag 10 juni

