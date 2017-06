Regio zaterdag, 10 juni 2017

Geen nieuwe patiŽntenstop Nij Smellinghe

Drachten - Nij Smellinghe heeft afgelopen jaar 7,5 procent meer zorg geleverd dan vooraf was afgesproken met zorgverzekeraars. Het Drachtster ziekenhuis moest het grootste deel van de extra kosten zelf dragen, maar wist in 2016 toch een positief resultaat te boeken.

Dat blijkt uit de jaarcijfers 2016. De directe opbrengsten uit zorg kwamen op 114 miljoen euro, tegen 107,5 miljoen een jaar eerder. Het nettoresultaat eindigde op 2,2 miljoen euro, tegen een verlies van ruim drie ton in 2015. In oktober vorig jaar voerde Nij Smellinghe een patiŽntenstop in voor nieuwe niet-spoedeisende gevallen vanwege een voorziene budgetoverschrijding van ruim 10 procent.

Bestuursvoorzitter Norbert Hoefsmit wilde meer geld zien van met name De Friesland en in november kwam dat er. ,,We hebben voor vier miljoen euro extra productieafspraken gemaakt. De andere zeven ŗ acht miljoen aan extra zorgkosten hebben we zelf betaald als een bijdrage aan onze maatschappij", zegt Hoefsmit. ,,De extra bijdrage was voor ons voldoende, al is het operationele resultaat slechts een half miljoen en zijn we door incidentele meevallers op 2,2 miljoen uitgekomen."

Nij Smellinghe rekent dit jaar op eenzelfde aantal patiŽnten als in 2016. Van een patiŽntenstop zal het niet opnieuw komen. ,,We hebben nu andere afspraken gemaakt, ook over eventuele uitloop. Dat zal gedeeltelijk worden vergoed en dat is voor ons voldoende." PatiŽnten uit Groningen en Oost-Nederland zorgden mede voor de extra aanloop.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 10 juni.

