Regio vrijdag, 9 juni 2017

Sterrenschuur voor het Bildt Zwarte Haan - Het project Nacht aan het Wad wil met een sterrenschuur en een nachttuin mensen de gelegenheid geven om van de nachtelijke duisternis bij de Waddenzee te genieten. Stichting Keunstwurk presenteerde gisteren in de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie het ontwerp van de schuur van de architecten Murk Wymenga en Sweder Spanjer. De houten sterrenschuur krijgt een rond oppervlak met een straal van zeven meter. De schuur wordt vijf meter hoog en het dak is gedeeltelijk open zodat men de sterrenhemel kan zien. De schuur moet daarnaast overnachtingsmogelijkheden bieden aan wandelaars, onder wie pelgrims. Bij Sint Jacobiparochie begint het Sint Jabikspaad, de pelgrimsroute die vanuit Fryslân naar het Spaanse Santiago de Compostela leidt. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 9 juni

