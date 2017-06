Regio vrijdag, 9 juni 2017

Veel kritiek in Staten op proces Skieding

Surhuisterveen - De provincie had veel meer en beter moeten overleggen met aanwonenden van de Skieding over de reconstructie van de weg bij Surhuisterveen. Deze kritiek werd gisteravond breed gedeeld in de commissievergadering van Provinciale Staten. Een meerderheid wil dat gedeputeerde Sietske Poepjes opnieuw om tafel gaat met bewoners over de aanleg van een parallelweg. Een nieuw tracé is definitief van de baan. Wanda Ottens (PvdA) wees erop dat de provincie de bewoners de afgelopen jaren ieder hun eigen variant liet intekenen voor een nieuw tracé, maar dat Poepjes uiteindelijk koos voor opwaardering van de huidige weg. ,,Er zijn ontzettend veel verwachtingen gewekt bij de mensen, die allemaal meenden de juiste oplossing aan te dragen. We hebben gemerkt dat dat tot veel teleurstelling heeft geleid in de streek. Dit had anders gekund en gemoeten."

Veel partijen sloten zich daar bij aan. ,,De manier waarop dit gegaan is, heeft geleid tot ernstige verdeeldheid. Zover had het nooit mogen komen", aldus PVV´er Harry Graansma. Machiel Aarten (SP): ,,Er is nu zo veel ruzie bij bewoners, dat zelfs kinderen verboden wordt om met elkaar te gaan spelen."

Ook Poepjes´ partijgenoot Wendy Zuidema (CDA) was kritisch. Ze wees erop dat de provincie nooit bij aanwonenden thuis is geweest om een op een te horen wat zij willen. ,,Als je aan de keukentafel zit, hoor je vaak iets heel anders dan in inspraakreacties", legde ze na afloop uit. ,,Dit is te technisch en verkeerskundig aangevlogen."

