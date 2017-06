Regio vrijdag, 9 juni 2017

Sneker ziekenhuis heeft aan halve reorganisatie genoeg Sneek - Het Antonius Ziekenhuis in Sneek, Lemmer en Emmeloord heeft het aantal banen de afgelopen twee jaar teruggebracht van 900 naar 850. Dat is de helft minder dan bij de reorganisatie in april 2015 werd aangekondigd. Volgens bestuursvoorzitter Marcel Kuin blijft een kritische blik op de kosten noodzakelijk, maar zijn er dit jaar geen ontslagen meer te verwachten. ,,De reorganisatie is afgerond en we hebben niet hoeven krimpen met het totaal aantal fte’s dat was voorzien", zegt Kuin. ,,We verwachten het personeelsbestand dit jaar constant te houden. Al blijft de begroting uitdagend en is meer flexibiliteit bij de werknemers belangrijk." Het Antonius Ziekenhuis haalde afgelopen jaar 117,1 miljoen euro binnen aan directe inkomsten uit zorg. In 2015 was dat 7,5 miljoen euro méér, zo blijkt uit het jaarverslag. Het Sneker ziekenhuis hield in 2016 3,3 miljoen euro onder de streep over, tegen 5,2 miljoen in 2015. Volgens Kuin, die in maart van dit jaar begon, is de patiëntenstroom - ondanks de lagere omzet - wel degelijk op niveau gebleven. De inkomsten in 2015 waren hoger door een eenmalige extra bijdrage voor geleverde acute zorg. Ook zaten de inkomsten van Revalidatie Friesland nog in de jaarrekening. Die zijn nu naar die organisatie zelf toegeschreven. Ook voor dit jaar verwacht Kuin eenzelfde inkomstenstroom voor het ziekenhuis. Dat is ook terug te zien in de productieplafonds die met zorgverzekeraars zijn afgesproken. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 9 juni

