Regio donderdag, 8 juni 2017

Niet meer reizen om bij de toko te komen Burgum - De jonge Iraniër Majid Rahimi (22) heeft vorige week een internationale supermarkt geopend in Burgum: Saffraan. Dankzij zijn passie om anderen te helpen, zijn ondernemersgeest en de steun van zijn Friese 'ouders´ is dat gelukt. Bewoners van het lokale azc hebben de route al gevonden, maar ook veel Burgumers weten de winkel met exotische producten te vinden, vertelt de jonge ondernemer. Zes dagen per week is de winkel in het centrum van Burgum geopend. ,,Vooral de eerste dagen was het al druk, nu met dit regenachtige weer is het wat minder, maar ook andere winkels merken dat." Rahimi heeft de winkel kunnen opzetten met hulp van Frans en Yvonne van Wieren uit Feanwâlden. Hij woont al vier jaar bij hen in huis en beschouwt ze als zijn Friese ouders. Contact met zijn familie in Iran is er niet na zijn vlucht op zestienjarige leeftijd uit dat land. Over de redenen wil hij niet zo veel vertellen, maar duidelijk is wel dat zijn leven in dat land gevaar zou lopen. ,,Gelukkig ben ik nu hier en kan ik hier een toekomst opbouwen, met hulp van mijn Nederlandse vader en moeder." Onderdak De familie Van Wieren kent de vluchteling sinds hij achttien jaar oud is. ,,We hebben hem toen leren kennen via de kerk, de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Noardburgum. Er was een oproep dat Majid onderdak nodig had. Eerder zat hij in een azc", vertelt Yvonne van Wieren. ,,Op het moment dat hij achttien was, kwam er een negatieve beslissing van de IND en was hij illegaal. Maar in verband met zijn veiligheid kon hij niet terug. Gelukkig is later de beslissing wel positief uitgevallen en mag hij blijven." >Lees het hele verhaal in de papieren krant van 8 juni 2017

