donderdag, 8 juni 2017

Verdubbeling in 10 jaar van aantal Friese kaaswinkels

Leeuwarden - Het aantal kaaswinkels is in tien jaar tijd in Fryslân verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren begin dit jaar in deze provincie twintig kaaswinkels. Landelijk was er in tien jaar tijd sprake van een groei van ruim een kwart, van 475 naar 605 kaasspeciaalzaken.

In heel Nederland komt dit neer op gemiddeld een zaak per 28.000 inwoners. Die verhouding ligt heel anders in Amsterdam, waar sommige toeristen graag een stukje kaas meenemen als souvenir. De stad telt circa één kaaswinkel per 15.000 inwoners.

Het aantal kaaswinkels in de hoofdstad is in tien jaar tijd explosief gegroeid. ,,In Amsterdam waren begin dit jaar 55 kaasspeciaalzaken, 80 procent meer dan in 2007", meldt het statistiekbureau.

,,We vermoeden dat het vooral verband houdt met toerisme", zegt een woordvoerder van het CBS. ,,Er worden ook kaasroutes aangeboden in de hoofdstad. Het is toch een bekend Nederlands product. Ik kan me indenken dat toeristen graag een stukje willen proeven."

Opvallend is dat een dergelijke groei uitbleef in andere grote steden. ,,Amsterdam heeft nu tweeënhalf keer meer kaasboeren dan Rotterdam en Den Haag, waar het aantal kaaswinkels niet toenam", concludeert het bureau.

Volgens het CBS hebben speciaalzaken in eten zich sinds 2007 verschillend ontwikkeld. Sommige ondernemers verloren de concurrentieslag met supermarkten, terwijl anderen het juist wel goed deden.

Zo zijn er tegenwoordig bijna 35 procent meer viswinkels dan in 2007. In Fryslân zijn relatief veel viswinkels, een winkel op gemiddeld bijna 13.000 inwoners. Alleen in Zeeland zijn dat er relatief meer: een winkel per 11.000 inwoners. Limburg heeft met 37.000 inwoners per viswinkel de laagste concentratie, blijkt uit het overzicht. Het aantal zaken dat natuurvoeding en buitenlandse etenswaren verkoopt, nam in dezelfde periode toe met ongeveer 18 procent.

Het aantal groentewinkels daalde ondertussen met bijna 30 procent. Ook verdwenen meer slagers en poeliers uit het straatbeeld.

