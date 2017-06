Regio woensdag, 7 juni 2017

Sneldienst naar Ameland komt er volgend jaar Holwerd - Er komt een sneldienst van Holwerd naar Ameland, die plaats biedt aan 48 passagiers. Dat maakte Wagenborg Passagiersdiensten gisteren bekend. De verwachting is dat de dienst in het eerste kwartaal van 2018 in gebruik wordt genomen. De dienst vaart in elk geval twee keer ´s morgens en twee keer ´s middags. Er geldt een toeslag van 7,50 euro per overtocht. ,,We gaan de dienstregeling nog verder uitkristalliseren met hulp van de bewoners van Ameland", zegt directeur Ger van Langen. Op het vaartuig, dat 22 meter lang is, passen geen auto´s. Ook is er geen ruimte voor fietsen. De bouw duurt negen maanden. Er is een overeenkomst gesloten met Jachtbouw Gebr. van Enkhuizen uit Makkum. Het schip heeft een snelheid van veertig kilometer per uur. De overtocht duurt twintig minuten. De reguliere veerdienst doet er gemiddeld 51 minuten over. In de dienstregeling wordt uitgegaan van 45 minuten, maar in de praktijk is er sprake van structurele vertragingen. De inzet van een sneldienst is onderdeel van het 'Open Plan Proces veerverbinding Holwerd-Ameland´, een plan om de vertraging tussen Holwerd en Ameland aan te pakken, in opdracht van de Rijksoverheid, Wagenborg Passagiersdiensten en de gemeente Ameland. De veerboot kampt al jaren met vertraging. Dat komt onder andere doordat lussen in de vaargeul groter worden. Vorig jaar bracht de stuurgroep onder leiding van de voormalig Groninger gedeputeerde Marc Jager een adviesrapport uit. Bijna alle voorstellen neemt de minister over. Zo moet het aantal vertraagde afvaarten worden teruggebracht van 2100 naar 640 (van de zesduizend afvaarten). Andere maatregelen om de vaartijd te verkorten, zijn onder meer het optimaliseren van het baggeren en het afsnijden van een bocht. De maatregelen werken tot 2030.

