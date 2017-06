Regio woensdag, 7 juni 2017

Vierdaagse trotseert dit keer code geel Harkema/Wolvega - Op verschillende plekken in Nederland is de eerste dag van de Avondvierdaagse gisteren afgelast vanwege de waarschuwing voor slecht weer: windstoten, mogelijk met onweer. In Fryslân gingen de vier geplande wandeltochten voor zover bekend in tegenstelling tot een week geleden gewoon door. ,,Het onweer lijkt over te trekken en op buien kun je je kleden", legde preventiecoach Silvia Stavleu uit waarom in Harkema gisteren rond half zes zo´n 350 schoolkinderen en andere sportievelingen aan de wandel gingen. In Wolvega vonden ze de beslissing moeilijk. ,,Volgens meteo Appelscha zou er geen onweer komen, dat gaf de doorslag. Wel windkracht vijf, maar dat is op zich niet een beletsel", zei coördinator Ria van Zwieten gistermiddag een uur voor de twaalfhonderd deelnemers zouden starten. Vorig jaar werd de laatste avond afgelast vanwege de kans op onweer, dat uiteindelijk niet kwam. ,,Daar hebben we toen veel reacties op gehad. Indien nodig korten we de routes in." Vorige week gelasten de organisaties in plaatsen als Leeuwarden, Sneek, Franeker, Joure en Drachten de eerste avond van de vierdaagse nog af, vanwege een afgekondigd weeralarm code geel van het KNMI. De dreiging van onweer hing in de lucht, maar achteraf bleek er sprake van perfect wandelweer. Ook gisteren gold voor Fryslân code geel. In Oudega (Sm.) was dat volgens Facebook geen reden om de tocht af te gelasten. In Berltsum gingen vanaf jeugdsoos It Piipskoft zo´n honderdvijftig lopers eveneens van start. ,,We hadden ons er nog over verbaasd dat vorige week de avondvierdaagse in andere dorpen zo snel was afgelast", zei organisator Janet de Vrij. ,,Dus we dachten: we gaan gewoon en we zien wel wie er komt."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties