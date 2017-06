Regio woensdag, 7 juni 2017

Brievenbusfirma´s in vizier Tweede Kamer Den Haag - Hoe zit het nu eigenlijk met die vermaledijde brievenbusfirma´s, die alleen in Nederland zouden zitten om het gunstige belastingklimaat? En wat is er te doen tegen het wegsluizen van kapitaal door rijke particulieren die de Nederlandse fiscus willen ontwijken? Politici in de Tweede Kamer vragen het zich af en willen de onderste steen boven. Voor de eerste keer zetten zij een nieuw middel in om antwoorden te krijgen: een parlementaire ondervragingscommissie. Het is, na een parlementaire enquête, het zwaarste instrument dat de Kamer kan inzetten. Getuigen moeten meewerken en worden onder ede gehoord. Het is dan ook uitkijken naar bijvoorbeeld het verhoor van topman Jan Favié van Promogroup BV en U2 Limited, bekend van de popgroepen U2 en Rolling Stones. Maar ook andere opvallende figuren zijn opgeroepen, zoals de voorzitter van United Trust Curaçao en bestuurder van United Trust International Holdings, Gregory Elias (bijgenaamd de Koning van Curaçao). ,,Juist in een sector die niet alles van nature prijsgeeft, is het goed om in de openbaarheid mensen onder ede te bevragen om erachter te komen wat er precies gebeurt", stelt de voorzitter van de ondervragingscommissie, Henk Nijboer van de PvdA. De mini-enquête begint morgen en duurt tot en met 16 juni. In die twee weken worden bijna dertig betrokkenen ondervraagd over het ontwijken en ontduiken van belastingen in Nederland. Het gaat om deskundigen en allerlei spelers uit de sector, van toezichthouders en belastinginspecteurs tot belastingadviseurs en directeuren van zogenoemde trustkantoren (beheerders van vennootschappen). Het initiatief voor de grootscheepse ondervraging kwam van regeringspartij PvdA en GroenLinks. D66, ChristenUnie en SP en later CDA sloten zich aan. Grootste afwezige partijen in de commissie Fiscale Constructies zijn VVD en PVV. De roep om een onderzoek ontstond na de spraakmakende onthullingen over een gigantisch internationaal netwerk van belastingontwijking in Panama en andere belastingparadijzen (de Panama Papers). Nederland speelt in dit spel met zijn trustkantoren en fiscale constructies een schimmige rol, aldus de initiatiefnemers.

