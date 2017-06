Economie woensdag, 7 juni 2017

Betere marketing in toerisme nodig

Leeuwarden - De provincie en marketingbedrijven richten zich bij toerisme in Fryslân meer op mensen die niet uit de regio komen. Onderzoek wijst uit dat ook promotie binnen Fryslân lucratief is.

Jelmer Jeuring promoveerde gisteren aan de Rijksuniversiteit Groningen met zijn proefschrift over promixity tourism (nabijheidstoerisme). In zijn proefschrift komt Jeuring tot de conclusie dat Fryslân als toeristische trekpleister wordt neergezet voor mensen van buiten de provincie en men de eigen inwoners vergeet. Marketingbedrijven en de provincie zouden zich meer op mensen uit de eigen regio moeten richten, zo stelt Jeuring.

Friese marketingbedrijven herkennen zich wel in dit beeld. ,,Ik snap wel dat hij dat zegt", laat Lisette Kars, persvoorlichtster van dierentuin Aqua Zoo in Leeuwarden, weten. ,,Als je bijvoorbeeld een vakantiepark hebt, dan kan ik mij voorstellen dat je ook mensen van buiten de regio aan wilt trekken. Het ligt er natuurlijk ook aan welk product je op de markt wil brengen. Maar voor Aqua Zoo zijn beide erg belangrijk. Rond Leeuwarden wonen veel jaarkaart-houders die we willen informeren over ontwikkelingen in ons park."

Aqua Zoo kijkt ook verder dan de directe omgeving. ,,Ons marketinggebied ligt in een straal van 75 kilometer rond Leeuwarden", zegt Kars. ,,We richten ons op een grote groep. We werken momenteel ook samen met Arriva, op bussen in de hele provincie verschijnen stickers die aankondigen dat er deze zomer krokodillen naar de dierentuin komen." In Aqua Zoo werd gisteren voor het eerst sinds de opening van het zeehondenverblijf een zeehondje geboren.

Elizabeth Pilat, woordvoerder van Stichting Marketingbureau Noordoost Friesland, kijkt ook niet gek op. ,,Het verbaast me niet dat dit zijn conclusie is", zegt Pilat. ,,Wij hebben zelf een beperkt budget en wat betreft marketing ligt ons speerpunt op potiëntele buitenlandse toeristen." Het bureau heeft veel Friese klanten. ,,Uit de statistieken blijkt dat 70 procent van de bezoekers uit deze provincie komt, of via een Fries IP-adres de website bezoekt."

,,In het noordoosten van deze provincie komen vierhonderd toeristische ondernemers geregeld samen", zegt Pilat. ,,Zo leren ze niet alleen elkaar kennen, maar krijgen ze ook een kijkje in elkaars keuken en leren ze de regio beter kennen. Daarnaast zijn er in Fryslân geregeld bustours en safari´s voor ondernemers om toeristisch Fryslân beter te leren kennen."

Ook Martin Cnossen, directeur van Merk Fryslân, geeft Jeuring gelijk in zijn bevindingen. Merk Fryslân is de regiomarketingorganisatie voor de provincie en is verantwoordelijk voor de marketing en promotie van toerisme in Fryslân. ,,Strikt genomen klopt het dat de provincie zich niet in het bijzonder op mensen uit de eigen regio richt", geeft Cnossen toe. ,,Wij houden een cirkelgebied van marketing aan van vier of vijf uur. Dus wij richten ons voornamelijk ook op mensen van buiten de provincie en uit België of Duitsland."

Jeuring zou graag zien dat de provincie via internet meer informatie aanbiedt over toerisme in Fryslân. Cnossen is het daar mee eens. ,,Op regionaal gebied gebeurt dat meer, maar er is geen gerichte provinciale actie. We proberen dat voor volgend jaar te verbeteren als Leeuwarden Culturele Hoofdstad is. Via dat soort initiatieven kunnen we ook eens wat meer naar de Friezen zelf kijken."

Waarom richt de provincie zich dan zo veel op mensen van buiten Fryslân? ,,Als je naar inkomend toerisme kijkt, dan levert dat veel meer op", zegt Cnossen. ,,Er zijn ongeveer 670.000 Friezen, die wel weten op welke plekken je voor vertier in Fryslân moet zoeken. Maar in de rest van het land zit natuurlijk veel meer potentieel. Het is veel voordeliger om daar geld uit te genereren. Een potentie van 670.000 is nou niet bepaald groot. Daarnaast is het ook zo dat mensen na één jaar vakantie in deze provincie toch snel ergens anders naartoe gaan. Je wil toch ook de rest van de wereld zien."

De verstrekking van informatie moet uniformer worden volgens Cnossen. ,,Er moet op internet één groot hospitality-centrum komen met alle informatie erop. We zijn ook al bezig om dat te ontwikkelen. Het aanbod is nu veel te versnipperd. Er gebeurt wel veel op lokaal niveau. Misschien had Jeuring een ander antwoord gehad als hij naar de gemeentes had gekeken. Maar het is nu veel te onsamenhangend. Via friesland.nl zijn we bezig om dat versnipperde aanbod te verbeteren. De basis van het probleem is wellicht dat er niet genoeg eenduidigheid is in Fryslân."

