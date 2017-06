Regio dinsdag, 6 juni 2017

Elfstedenfietsers moeten bikkelen door de wind Bolsward - Het was lekker weer, maar een stevige wind maakte de Fietselfstedentocht van dit jaar tot een pittige. ,,Ook goed getrainde fietsers zeiden na de finish 'bliksems, het was pittig dit jaar´", zegt Stephan Rekker, voorzitter van de Stichting Fietselfstedentocht. ,,De laatste dertig kilometer hadden de fietsers voor de wind, maar bij de zeedijk had men grote delen wind tegen, en daar waait het hard." Ondanks de wind kwamen de eerste deelnemers gistermiddag rond half twee aan bij de finish in Bolsward. Ernstige ongelukken hadden zich bij het ter perse gaan van de krant niet voorgedaan. ,,Een paar mensen moesten naar het ziekenhuis. Dat is elk jaar het geval. Echt ernstig gewonden waren er niet bij." Om vijf uur 's ochtends schoot commissaris van de Koning Arno Brok de eerste deelnemers weg. Hij bleef nog een paar uur in Bolsward voor hij naar huis ging. Zin om mee te fietsen had hij niet, vertelt Rekker. ,,Ik heb het hem wel gevraagd maar zijn reactie was niet zodanig dat ik denk dat hij volgend jaar meefietst." Van de 15.000 fietsers die zich opgaven kwamen er 14.152 opdagen voor de 235 kilometer lange tocht door het Friese landschap en de elf Friese steden. ,,Dat zo´n 10 procent niet komt opdagen is elk jaar zo. Misschien moeten we iets meer inschrijvingen toelaten, zodat we wel met een volledige bezetting van start kunnen." Ondanks dat het dragen van een fietshelm verplicht is, kwamen vijftien deelnemers blootshoofds aan de start. ,,Ze hebben alle vijftien ter plekke een helm gekocht. Het was dat of niet meedoen. Daar zijn we heel strikt in." Een fietsbel is niet verplicht. Tocht merkt Rekker dat ook steeds meer racefietsers een bel monteren. ,,We promoten het wel. Met een bel waarschuwen is prettiger dan met roepen aangeven dat je er langs wil." Motorrijders Gisteren was er ook de Elfstedentocht van de Friesche Motorclub. Daar konden 3600 motorrijders aan deelnemen, maar de teller bleef dit jaar staan op 3380 deelnemers. Waarom er minder belangstelling was, kon voorzitter Marjilde Veenstra niet vertellen. De deelnemers deden er dit jaar lang over. ,,Met het lekkere weer pikten veel motorrijders onderweg een terrasje mee. Vorig jaar was het met de kou en regen vooral zaak zo snel mogelijk binnen te zijn." Naast de motorrijders volbrachten ook tachtig Solexrijders de tocht. Steppers Op eerste pinksterdag was er al de Stepelfstedentocht, met dit jaar een recordaantal deelnemers van 228. Acht van hen wisten de tocht niet te volbrengen. Robert Witteveen, voorzitter van de Bolswarder Stepvereniging die de Stepelfsteden organiseert, spreekt van een mooi aantal deelnemers. ,,Deze tocht wordt op kinderstepjes verreden. En dat is een stuk zwaarder steppen dan de speciale race-steps met grote wielen." De steppers halen gemiddeld een snelheid van achttien tot twintig kilometer per uur.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties