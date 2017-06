Regio zaterdag, 3 juni 2017

Taxi-aanbesteding gaat over

Dokkum - De aanbesteding van het doelgroepenvervoer in Noordoost-Fryslân wordt in zijn geheel ingetrokken en opnieuw gedaan. Dat lieten de betrokken gemeenten en de provincie gisteravond weten in een gezamenlijke persverklaring. Ze leggen zich neer bij de uitspraak van gisterochtend in het kort geding tegen de aanbesteding, dat was aangespannen door Taxicentrale Waaksma. Als gevolg van het besluit wordt de mobiliteitscentrale in ieder geval niet per augustus geopend, zoals de bedoeling was. Het is nog niet duidelijk wanneer wel.

Rechter Janet Werkema oordeelde gisteren dat de provincie Fryslân en de zes gemeenten (Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland) in de fout zijn gegaan bij de aanbesteding van het WMO-, leerlingen- en Opstappervervoer. Ze hadden als eis gesteld dat bedrijven bij hun inschrijving een kostendekkend uurtarief moesten hanteren, maar niet goed geverifieerd of de winnende bedrijven aan die eis hadden voldaan.

De gemeenten hadden in hoger beroep kunnen gaan tegen deze uitspraak. Dat gebeurt niet. Volgens wethouder Pytsje de Graaf (FNP) van Dongeradeel omdat een dergelijke procedure naar verwachting meer tijd vergt. Via een woordvoerder laat ze weten dat een nieuwe aanbesteding de snelste manier is om het vervoer goed te regelen.

De mobiliteitscentrale - waarvandaan het doelgroepenvervoer zou worden gebundeld en gecoördineerd - gaat nu dus later open. De gemeenten beraden zich nog op een tussenoplossing. Mogelijk wordt het contract met de huidige vervoerders voor enige tijd verlengd.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 3 juni

Reacties: