Regio zaterdag, 3 juni 2017

Sionsberg wil dit jaar positief resultaat Dokkum - Sionsberg in Dokkum heeft afgelopen jaar een verlies van ongeveer 1,1 miljoen euro geleden. Van de drie ondernemingen achter het medisch centrum wist alleen de afdeling cardiologie in de zwarte cijfers te blijven, meldt Sionsberg. Het verlies is onder meer te wijten aan opstartkosten. Ook het tijdelijk opzeggen van het contract door De Friesland Zorgverzekeraar en het vertrek van ZuidOostZorg heeft tijd en geld gekost, zegt Cecile Goldman, operationeel directeur van Cardiologie Centra Nederland. ,,Overall is het resultaat van 2016 negatief. Dit hadden we ook verwacht en we weten waar dat verlies vandaan komt. We werken daar hard aan. Ik ben ervan overtuigd dat we de weg naar boven hebben gevonden. Inmiddels draaien we zwarte cijfers en neemt de patiŽntenstroom verder toe", aldus Goldman. In 2016 groeide het aantal patiŽnten met ruim 20 procent, meldt Sionsberg. Daar tegenover stonden grotere investeringen in ICT dan begroot, meer personeelskosten en toch te lage opbrengsten van de poliīs. Goldman, die binnenkort officieel wordt toegevoegd als bestuurder van Sionsberg, rekent op een positief resultaat eind 2017. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 3 juni

