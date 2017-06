Regio zaterdag, 3 juni 2017

Dorpse uitstraling voor heringericht De Falom

De Falom - Dagelijks rijden naar schatting nu zo“n duizend tot 1500 auto“s over de Haadwei bij De Falom. Nog niet zo lang geleden waren het er ongeveer 12.000. De aanleg van de Sintrale As maakte een eind aan die verkeersdruk.

De Omslach, de naam van het nieuwe plein in het dorp, is een verwijzing naar deze grote verandering, vertelt voorzitter Gerda Bos van dorpsbelang De Falom. Gistermiddag is het naambord onthuld, tijdens de officiėle oplevering van de herinrichting van de Haadwei. Het plein ligt bij de brug in de Haadwei over de Falomster Feart. Een dorpsbewoner droeg de nieuwe naam aan bij een prijsvraag.

De Haadwei is heringericht in het kader van Kansen in Kernen. In dit project stelden de provincie Fryslān en gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel in nauw overleg met bewoners plannen op om de dorpen - na de komst van de As - groener en verkeersveiliger te maken.

Gerda Bos praatte sinds 2010 mee in een werkgroep over de nieuwe inrichting van de Haadwei. De vroegere hoofdroute heeft een dorpse uitstraling gekregen, met groen en pleinen ter hoogte van de Hegewāl en Mūnewei. De werkzaamheden begonnen in augustus vorig jaar. Dorpsbewoners werden overal bij betrokken: van de keus voor straatlampen tot bestrating en materiaalsoorten. In het dorp kwamen onder andere bankjes, bloembakken en fietsstandaarden van bamboe. ,,Het ziet er prachtig uit allemaal."

De Omslach zal nog meer een centrale ontmoetingsplek worden in het dorp, verwacht Bos. ,,Het wordt nu al gebruikt, door passanten en voor festiviteiten. Activiteiten waren er al wel, maar het is nu meer aangekleed met beukenhagen en leilindes. Het is er gezelliger."

Būtefjild

Naast De Omslach werd ook het naambordje voor een tweede plein onthuld: De Breedte. Blikvanger is de nieuwe bovenbouw van de vaste brug in de Haadwei. Vandaag is in het dorp en omgeving de Falomster Rintocht, ter gelegenheid van de afronding van de werkzaamheden.

De wandeltocht gaat ook door de Houtwiel. De Houtwiel-West en andere gebieden boven en naast Feanwālden zijn vorig jaar heringericht als onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Būtefjild, een integraal plan dat werd opgesteld door de provincie, in samenwerking met Wetterskip Fryslān, de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer.

Vijftien jaar geleden was het gebied landbouwgrond. Nu is het omgevormd tot natuurgebied met een moeras, meertjes en plas-draspercelen. Er is tweehonderd hectare nieuwe natuur aangelegd, waarvoor drie boerderijen zijn verplaatst. Gisterochtend was de oplevering van dit project. Daarbij is het kunstwerk de Skosse fan a“t Būtefjild onthuld, een zitplek. Voor de genodigden was er als herinnering het Būtefjildboekje, met daarin de verhalen van mensen die hebben meegewerkt aan de herinrichting.

