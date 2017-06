Regio vrijdag, 2 juni 2017

Arriva verwijdert reclame voor e-sigaret

Leeuwarden - Vervoerder Arriva laat zo snel mogelijk alle reclame voor elektronische sigaretten van de achterkant van de bussen verwijderen. Sinds zeker een maand rijden bussen met deze reclame door Fryslân en de Achterhoek. Volgens de wet is dit verboden. Arriva laat zich daar niet over uit, maar stelt de reclame ongepast te vinden.

Arriva zegt slechts twee klachten over de reclame te hebben ontvangen. Eén in Fryslân via sociale media, en een telefonische klacht in de Achterhoek. Nadat het Friesch Daglad gistermiddag persvragen over de reclame stelde, heeft Arriva meteen actie ondernomen. ,,Wij vinden het een ongepaste reclame", zegt woordvoerder Joyce de Vries. ,,Sigaretten vinden we niet bij ons bedrijf passen, en ook niet bij het openbaar vervoer. Gezondheid staat voorop, ook bij onze reizigers."

Arriva heeft de reclame-uitingen uitbesteed aan OV Media, een bedrijf uit het Noord-Hollandse Wormerveer. Volgens Arriva heeft dit bedrijf gecheckt bij de Reclame Code Commissie of de reclame toelaatbaar is en zou de commissie hebben laten weten dat het goed was. Dat is opmerkelijk. Het Trimbos-instituut laat namelijk weten dat reclame voor tabak en ook voor elektronische sigaretten alleen nog is toegestaan bij tabakszaken. Andere vormen van reclame zijn verboden, ook digitaal. Bovendien is de reclamemaker verplicht te waarschuwen voor de risico's van roken en mag niet de indruk worden gewekt dat het product is te gebruiken zonder schadelijke gevolgen.

Sinds 20 mei 2016 gelden strengere regels voor de e-sigaret, waarmee nicotinehoudende dampen kunnen worden geïnhaleerd. Volgens de rijksoverheid is het roken van de e-sigaret minder slecht dan tabak, maar is uit onderzoek gebleken dat het apparaat schadelijker voor de gezondheid is dan eerst werd gedacht.

