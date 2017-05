Regio woensdag, 31 mei 2017

Het dilemma van wel of niet afgelasten

Leeuwarden - In minimaal tien Friese plaatsen werd eergisteren de eerste dag van de avondvierdaagse afgelast, vanwege de weersvoorspellingen. Ook elders in het land stonden kinderen voor een teleurstelling. Er zou onweer op komst zijn, maar achteraf viel dat mee. De verwachte donder en bliksem bleef uit.

De organisaties van Sneek, Leeuwarden, Franeker, Joure, Drachten, Terwispel, Oudemirdum, Balk, Bolsward en Oude- en Nieuwehorne besloten om het evenement de eerste dag af te gelasten, vanwege code geel van het KNMI. In een aantal dorpen en steden ging het wandelfestijn wel door, zoals in Sint Nicolaasga.

De bestuursleden in Leeuwarden hoefden er niet lang over na te denken. Zodra bekend werd dat de meteorologen code geel afgaven, besloot het bestuur unaniem om de eerste dag af te gelasten. Ook de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) bracht het advies uit aan organisaties om geen risico te nemen. Dat is ook hoe de Leeuwarder organisatie erin staat, licht bestuurslid Jannie Bourgonje toe. ,,Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel."

Bij het evenement zijn 2800 mensen betrokken: kinderen, volwassenen en brigadiers. In het verleden werd een vierdaagse ook afgeblazen vanwege code geel. ,,Dat doen we zonder pardon. Je zult er maar lopen, met een groep. Je moet er niet aan denken als er wat gebeurt bij een onweersbui. En als je de berichten over slecht weer op de Waddenzee hoort, dan is er wel wat aan de hand. Die kun je niet naast je neerleggen."

Is die beslissing om het evenement af te blazen, achteraf niet wat overdreven, aangezien het onweer uitbleef tot twee uur ‘s nachts? Weerman Piet Paulusma vindt van wel. ,,Al in de ochtend ontstond er een hele hype in de media. In de zomerperiode is het heel normaal dat er buien voorkomen. Wat we hiervan kunnen leren, is dat je ook vlak voor het begin van de Avondvierdaagse de beslissing kunt nemen. Via sociale media zijn mensen snel op de hoogte, bovendien kun je ook ter plekke als organisatie bekendmaken dat het niet doorgaat als de donkere wolken domineren."

Toen hij de weerkaarten bekeek, verwachtte hij al dat het mee zou vallen met de buien. ,,Als die buienlijn zes uur eerder voorbij trok, had ik wel wat anders gezegd." Code geel is afgegeven. ,,Dat is een waarschuwing dat je op moet letten. Er kunnen buien ontstaan. Bij code oranje is er echt iets aan de hand en bij rood kun je beter thuisblijven." Pas rond acht uur ontstonden de eerste buien, in het zuiden van het land, die langzamerhand overtrokken richting het Noorden. ,,Je moet ter plekke bekijken hoe de situatie is. Je kunt ook te snel zijn", zegt Paulusma.

In een aantal Friese dorpen en steden ging de vierdaagse wel gewoon van start: zoals in De Westereen, Dokkum, Garyp, Gorredijk, Sint Nicolaasga en Vlieland. ,,We hebben continu de weerapps in de gaten gehouden", zegt Dora Vonk van het bestuur van de avondvierdaagse in Garyp. ,,Buitenradar, weeronline, je hebt er zo veel. Het onweer zou om een uur of elf komen, maar tussen zes en acht uur was er nog niks aan de hand." Het tumult dat is ontstaan vindt ze wat overdreven. Aan de vierdaagse doen tweehonderd deelnemers mee, van wie een aantal zich gisteren nog heeft aangemeld. ,,Het was een groot succes."

Hoewel er op Facebook een paar kritische reacties verschenen op de beslissing van de Leeuwarder vereniging, kon de beslissing toch rekenen op begrip. De Avondvierdaagse in Leeuwarden wordt nu omgedoopt tot een driedaagse. ,,De kinderen krijgen gewoon hun medaille", zegt Bourgonje. ,,Die glunderende gezichten, daar doen we het voor."

