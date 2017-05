Regio woensdag, 31 mei 2017

Lemmer had in 1984 zijn vloedgolf

Lemmer - Ruim dertig jaar geleden, 11 juli 1984, werd Lemmer door een soortgelijke vloedgolf getroffen als die afgelopen maandag het Katwijkse strand blank zette ,,It wetter waard in pear meter fuortsūgd sadat skippen dy’t dźr yn de būtenhaven leinen, drūch kamen te lizze. Fuort dźrnei kaam der in grutte golf werom", vertelt weerman Piet Paulusma. ,,De slūsdoarren fleagen iepen en de kaai kaam in paar meter ūnder wetter te stean."

In Katwijk refereerden ooggetuigen aan een mini-tsunami. Niet zo’n vreemde vergelijking, vindt Paulusma. ,,Ek by in tsunami lūkt it wetter him earst werom om dźrnei yn in weach werom te kommen. Mar in echte tsunami ūntstiet troch in seebeving. De trillingen bringe it wetter yn beweging en nei de kust is de weach śtgroeid ta in grutte wetterflakte. Yn it gefal fan Katwyk en mear as tritich jier lyn yn ’e Lemmer wie der gjin seebeving mar soargen luchtdrukdalingen, dy’t troch grutte buienkompleksen mei tonger feroarsake binne, foar sa’n soad trilling op it wetter dat der in floedweach kaam."

Niet alleen in Lemmer werden in 1984 de gevolgen van de vloedgolf waargenomen. Zo meldde indertijd een schipper die op het Prins Margrietkanaal richting Lemmer voer dat hij het idee had dat het water werd weggezogen en weer terugkwam. Het was alsof er een groot schip voorbij voer.

Dergelijke verschijnselen doen zich alleen in ondiepe wateren, stelt Paulusma. Het water wordt daar opgestuwd tot een grote golf.

Paulusma denkt dat Nederland door de klimaatopwarming in de komende jaren vaker met mini-tsunami’s te maken krijgt. ,,Troch it opwaarmjen wurdt it waar ynstabiler. Der ūntwikkelje har dan faker grutte buiekompleksen mei grutte luchtdrukskommelingen. En dan kin it samar wer barre."

Op de website van Meteoconsult staat een lange beschrijving van de vloedgolf bij Lemmer. ,,It is wol wat in yngewikkeld ferhaal, mar hiel goed dokumintearre."

Reacties: