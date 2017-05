Regio maandag, 29 mei 2017

Waterstoring treft Harlingen en omstreken Harlingen - In een groot gebied ten noordoosten van Harlingen kwam gisterochtend weinig tot geen water uit de kraan. Oorzaak was een lekkage in een grote leiding boven Harlingen. De eerste meldingen dat er geen of weinig water uit de kraan kwam, kwamen gisteren rond half tien in de ochtend. Aan het begin van de middag was het lek gevonden. Even daarna kwam er weer water uit de kraan. Volgens een woordvoerster van waterbedrijf Vitens duurde het vinden van de oorzaak van de waterstoring lang omdat de lekkage diep onder de grond zat en in het buitengebied. ,,Bij een lekkage in een woonwijk merken mensen het lek snel op. Nu hebben monteurs lang rond moeten rijden voor ze het konden vinden." Het waterbedrijf riep via Twitter en Facebook boeren op hun landerijen te controleren op een waterplas. Nadat het lek was gevonden is de leiding aan weerszijden afgesloten en is het water omgeleid. Daardoor hadden de mensen vrij snel na het opsporen van de lekkage weer water. Daarna werd het gat gerepareerd. De reparatie was aan het eind van de middag afgerond. Hoeveel huishoudens er precies getroffen zijn kon de woordvoerster niet zeggen. ,,Het gaat in ieder geval om duizenden getroffenen." De meldingen van geen water of lage druk op de kraan kwamen volgens haar uit de wijde omgeving van Harlingen. Er kwamen naast klachten uit Harlingen ook meldingen uit onder andere Midlum, Wijnaldum, Sexbierum, Oosterbierum en Minnertsga. Op Twitter klaagden veel mensen over het feit dat ze uitgerekend met dit warme weer geen of weinig water hadden. Een aantal bewoners gaf aan snel wat flessen te hebben gevuld, al duurde dat in sommige gevallen erg lang door de geringe druk op de waterleiding.

