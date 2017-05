Regio maandag, 29 mei 2017

Ook in Fryslân eerste tropische dag van zomer

Leeuwarden - Voor de eerste keer deze zomer is in Fryslân de tropische grens van 30 graden overschreden. In Siegerswoude mat Ad Vermaas afgelopen zaterdag een maximumtemperatuur van 30,2 graden Celsius. Leeuwarden moet nog wachten op zijn eerste tropische dag. Daar bleef het kwik afgelopen zaterdag steken bij 29,6 graden.

Ons land beleefde zaterdag een van de warmste meidagen sinds 1901. In Eindhoven werd halverwege de middag 33,4 graden waargenomen en in De Bilt noteerde het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 31,9 graden. Deze temperatuur kwam tot stand rond 17.50 uur. Om 15.30 uur kwam het kwik in die plaats uit boven de tropische grens van 30 graden Celsius.

Nog nooit was het daar volgens het KNMI op 27 mei zo warm. Zelfs in Den Helder, waar wind van zee in de regel voor afkoeling zorgt, steeg de temperatuur naar tropische waarden en dat komt niet zo vaak voor. De combinatie van veel zon en een zuidoostenwind, die warme lucht aanvoerde, stond garant voor hoge temperaturen. De laatste keer dat het in De Bilt tropisch warm werd, was op 14 september 2016. Toen beleefden we een recordlate tropische dag.

Het was al de tweede keer deze maand dat er een datumrecord sneuvelde. Ook op 17 mei was het recordwarm met in Leeuwarden 28 graden Celsius en in Siegerswoude 28,8 graden. In het zuiden van het land noteerden diverse weerstations die dag meer dan 31 graden.

1976

Met 29,6 graden was het in Leeuwarden op 27 mei nog nooit zo warm. In 1976 werd op 27 mei al eens 28,7 graden gemeten. Een tropische dag is sinds 1951, het begin van de officiële weermetingen, in Leeuwarden nog nooit in mei voorgekomen. De vroegste datum met meer dan 30 graden op de thermometer was 3 juni 1982.

Landelijk viel de vroegste datum met tropische temperaturen op 9 mei 1976. Dat jaar staat bij veel mensen nog in het geheugen gegrift met hoge temperaturen en een droge zomer.

Twee hete dagen is voor mei zeer bijzonder. De eerste tropische dagen van het jaar vallen normaliter pas in begin juli. De derde hete dag van deze maand staat voor vandaag op het programma. Na de afkoeling van gisteren, met in Leeuwarden een aangename 21,4 graden op de thermometer, gaat de temperatuur in het oosten van Fryslân vandaag weer richting de tropische grens. In het midden en zuiden van ons land behoort 33 tot 34 graden zelfs tot de mogelijkheden.

Reacties: