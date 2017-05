Regio vrijdag, 19 mei 2017

Overheden trekken de beurs voor LF2018 Leeuwarden - ,,Dit is wat nodig is om de belofte van Culturele Hoofdstad 2018 waar te maken." Dat zei gedeputeerde Sietske Poepjes gisteren tijdens een persconferentie over de extra steun van de provincie en de gemeente. Samen trekken zij de portemonnee om ervoor te zorgen dat het programma van Culturele Hoofdstad een succes wordt. Daarvoor is een bedrag beschikbaar gesteld van 4,5 miljoen euro. Verder wordt er een garantiefonds ingesteld van een miljoen euro en reserveert de provincie nog eens twee miljoen euro voor eventuele tegenvallers. De totale uitgaven voor de provincie voor Leeuwarden Frysl‚n 2018 (LF2018), zoals het totale evenement nu heet, komen daarmee op ruim 21 miljoen, voor de gemeente Leeuwarden op goed tien miljoen. Op het moment dat Leeuwarden de titel won in september 2013 rekende de provincie op 15,8 miljoen, de gemeente op rond de zes miljoen euro. Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Sjoerd Feitsma van de gemeente Leeuwarden zijn de extra middelen noodzakelijk om het programma van LF2018 op het gewenste niveau te krijgen. De stichting Leeuwarden Frysl‚n 2018 koerste af op een tekort van 1,75 miljoen euro. Dat bedrag wordt door beide overheden gezamenlijk op tafel gelegd zodat projecten als de reuzen van Royal de Luxe doorgang kunnen vinden. De provincie trekt verder 875.000 euro uit als bijdrage in de marketing van LF2018 en de werving van sponsoren. Een half miljoen wordt uitgetrokken voor de zogenaamde legacy, dat is de nalatenschap van LF2018, die onder meer naar voren komt in het project 11Fountains, waarbij er in alle elf Friese steden een fontein komt die is ontworpen door een internationaal bekende kunstenaar. Nieuwe ideeŽn De gemeente Leeuwarden maakt, naast de 875.000 euro voor het tekort van 1,75 miljoen bij de stichting, een bedrag van 775.000 euro over voor nieuwe ideeŽn en lastminuteprojecten. Ook maakt de gemeente 650.000 euro over naar de stichting omdat het rijk gemaakte afspraken niet nakomt. Via de gemeente Leeuwarden zou de stichting 7,5 miljoen euro ontvangen van het rijk. Dat geld is er ook gekomen, alleen gaf het rijk eind vorig jaar aan dat het ging om een bedrag waar de btw nog van afgetrokken moest worden. Daardoor ontstond er een tekort van 1,3 miljoen bij de stichting waarvoor de gemeente nu voor de helft een oplossing biedt. Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties