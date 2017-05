Economie vrijdag, 19 mei 2017

Vlees verkopen voor behoud Fries-Hollands rundvee

Menaam - Om meer streekproducten te kunnen verkopen opent Dykstra State in Menaam morgen een onbemande boerderijwinkel. Er is onder meer vlees te koop van Fries-Hollandse koeien.

Een code intoetsen en boodschappen doen in de boerderijwinkel, een nota komt later. Vanaf morgen is dat mogelijk op Dykstrastate aan de Bitgumerdyk in in Menaam. Op de boerderij van de familie Lautenbach opent burgemeester Tom van Mourik van Menameradiel dan de vernieuwde boerderijwinkel.

Met de stap wil het bedrijf inspelen op het groeiende toerisme in de regio en de grotere vraag naar streekproducten. ,,Want we verkopen niet alleen vlees van Fries-Hollandse koeien - waarvoor we tijdens de opening ook het predicaat streekproduct krijgen - maar ook veel andere producten uit deze provincie", vertelt Jelmar Lautenbach. De ondernemer runt zijn bedrijf naast zijn dagelijkse werk als registeraccountant.

De boerderij heeft al heel veel vaste klanten die producten van vele Friese boerenbedrijven in de winkel in Menaam kopen. Jaren geleden is de familie begonnen met de huisverkoop van vlees. Eerder in Berltsum en sinds 2009 in Menaam. Ongeveer vijf jaar geleden is een samenwerking begonnen met de maatschap Osinga-Pranger in Oudega (SWF). ,,In het begin kochten we een vijftien tot twintig koeien voor vetweiden hier op het bedrijf. Consequentie was dan dat alle dieren op hetzelfde tijdstip slachtrijp zijn terwijl klanten het gehele jaar door vlees willen hebben. Nu lopen hier op het bedrijf jonge dieren en droge koeien. Voor de maatschap in Oudega komt dat in verband met de mestregels ook nog eens handiger uit."

De boerderij in Menaam heeft een oppervlakte van 7,5 hectare. Een uitbreiding zit er vooralsnog niet in. ,,We zitten hier op slot."

Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Reacties: