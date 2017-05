Regio woensdag, 17 mei 2017

Politici amper enthousiast bij steun LF2018 Leeuwarden - Politici in Provinciale Staten en de gemeenteraad van Leeuwarden stellen voorwaarden aan de extra drie miljoen euro voor Leeuwarden Fryslân 2018 (Culturele Hoofdstad). Het Friesch Dagblad onthulde gisteren dat de provincie en de gemeente samen een voorstel doen om drie miljoen euro aan de stichting Leeuwarden Fryslan 2018 te geven. Met dat geld kunnen twee projecten - 11 Fountains en de reuzen van Giant Royal de Luxe - definitief doorgaan. Zowel gedeputeerde Sietske Poepjes als wethouder Sjoerd Feitsma willen geen vragen over het voorstel beantwoorden, zij komen morgen met het plan naar buiten. Dat plan voor de extra steun moet nog wel goedgekeurd worden door Provinciale Staten en de gemeenteraad. Fractievoorzitter Avine Fokkens-Kelder van de VVD stelt duidelijke voorwaarden: ,,Als wij akkoord gaan met het geven van extra geld, dan willen we dat de provincie meer zeggenschap krijgt bij de stichting en de gedeputeerde moet ons duidelijk maken wat er mis is gegaan bij Leeuwarden Fryslân 2018. Wij zijn niet de pinautomaat van Fryslân." Remco van Maurik van de PvdA vindt ook dat Poepjes moet uitleggen waarom het geld nodig is. ,,Wij staan er niet bij voorbaat negatief tegenover, maar ik wil wel weten waarom het nodig is. Wij zeggen niet automatisch ja tegen een voorstel voor extra geld." Corlienke de Jong van de FNP wil 'knetterharde voorwaarden’. ,,De provincie moet de teugels in handen krijgen. En de stichting kan niet de vrije hand krijgen in het besteden van het geld." Zowel De Jong als Fokkens-Kelder sluiten niet uit dat er personele veranderingen bij de organiserende stichting moeten worden doorgevoerd. ,,Als er slecht werk is geleverd door de stichting, dan zou het raar zijn wanneer er niet wordt ingegrepen", stelt Fokkens-Kelder. ,,Meneer Bertels - de directeur van de Leeuwarden Fryslan 2018 - is een hele creatieve man maar het is geen boekhouder." Leeuwarden In de gemeente Leeuwarden houden de verschillende raadsleden hun kruit droog. Tamara Bok van de PvdA, de grootste coalitiepartij, was gisteren niet voor een reactie bereikbaar. Evert Stellingwerf van Pal GroenLinks wil helemaal niets zeggen. ,,We hebben het er in de fractie nog niet over gehad, dus ik zeg nog niks." Met iets meer woorden, zegt Serge Hollander van de VVD eigenlijk hetzelfde. ,,,Officieel hebben we nog geen voorstel gezien, er liggen ook nog geen stukken. Ik begrijp de vraag maar we kennen de informatie nog niet."

