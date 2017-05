Regio woensdag, 17 mei 2017

Fryske Mole wil molens weer laten draaien Leeuwarden - De molenaars van de zeven Friese molens die sinds half april uit voorzorg zijn stilgezet, kunnen hun molen weer laten draaien. Stichting De Fryske Mole schat de risico´s klein in. Volgens de stichting hebben de molenaars voldoende ervaring en kennis om 'zorgvuldig en vertrouwd met de molens om te gaan´. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) denkt er iets anders over. De dienst adviseert de molens niet te laten draaien 'totdat dit weer honderd procent veilig kan´. De zeven Friese molens werden een maand geleden stilgezet op advies van de RCE. Het zijn molens met zogenoemde deelbare molenroeden. Eerder dit jaar bleek dat er iets mis is met de boutverbinding van deze roeden, waardoor niet met zekerheid is te zeggen of de wieken goed blijven zitten. De constructiefout kwam aan het licht bij twee molens buiten Fryslân. De gebroken bouten werden tijdig opgemerkt, dus voordat de molenroeden konden breken. Om risico´s te vermijden adviseerde de rijksdienst om alle molens met deelbare roeden stil te zetten. Van de circa twaalfhonderd molens in Nederland hebben 47 molens deelbare roeden (aanvankelijk was sprake van 48). Daarvan staan er zeven in Fryslân. Dat zijn molen De Olifant in Burdaard, Windlust in Burum, De Puollen in Dronryp, De Rietvink in Nijetrijne, de Steenhuistermolen in Stiens, de Wijnzermolen in Wyns en de Beabuorster Mole in Tjerkwerd. De eigenaren van deze molens werden op 7 april door de RCE geďnformeerd over het geconstateerde defect. De molens werden daarop stilgezet, in afwachting van vervolgonderzoek. De afgelopen weken hebben experts bekeken hoe het probleem kan worden opgelost. Verschillende molenaars en eigenaren van molens verleenden daarbij assistentie. Samen zijn ze tot de conclusie gekomen om twee oplossingen uit te werken, aldus de RCE. De eerste oplossing gaat uit van het repareren van de deelbare roeden door deze aan elkaar te lassen. De tweede oplossing, zo meldt de rijkdienst, is het vervangen van de deelbare roeden 'door exemplaren volgens het oude model uit één stuk´. De RCE organiseert begin juni een voorlichtingsbijeenkomst voor de moleneigenaren. Tijdens die bijeenkomst worden beide herstelvarianten besproken en komen ook de financiële consequenties aan de orde.

