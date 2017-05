Regio maandag, 15 mei 2017

Vernieuwd Park Vijversburg na jaren helemaal klaar

Tytsjerk - Nadat het park zelf twee jaar geleden al een flinke opknapbeurt kreeg, is afgelopen weekeinde Villa Vijversburg en het nieuwe glazen paviljoen bij Tytsjerk opgeleverd. Bijna zes miljoen euro is er in het park geďnvesteerd.

De investering van de verschillende miljoenen is volgens Theunis Piersma, voorzitter van de Stichting Op Toutenburg die de nalatenschap van Age Looxma-Ypeij beheert, meer dan de moeite waard. ,,Jaren geleden hebben we onderzocht wat de mensen in het park zouden willen. Daaruit kwam naar voren dat er meer te beleven moest zijn maar vooral ook dat er een hapje en een drankje verkrijgbaar moesten zijn, en een toilet."

De geschiedenis van Park Vijversburg gaat terug naar het einde van de negentiende eeuw. Mr. Age Looxma Ypeij liet in zijn testament onder meer opnemen dat de Engelse tuin rond zijn huis, de Vijversburg, opengesteld moest blijven voor het publiek. Het Bos van Ypeij, zoals het park in de volksmond genoemd werd, met de grote voličre bij de villa, werd een geliefde plek voor een wandeling voor mensen uit de omgeving.

Glazen wand

Bij de grote voličre is nu een grote glazen wand geplaatst die overloopt in het glazen paviljoen van de architecten Marieke Kums en Junya Ishigami. De villa zelf is in gebruik als horecagelegenheid. ,,Met het paviljoen en de tentoonstellingen die er worden gehouden, moet het een plek worden die mensen van buiten de regio naar het park trekt", zegt Piersma, die de indruk heeft dat het park al meer bezoekers trekt dan enkele jaren geleden.

Corien Rondaan uit Sint Nicolaasga kwam vorige week voor het eerst in het park en is onder de indruk. ,,Ik val van de ene verbazing in de andere." Rondaan had wel van het park gehoord. ,,Maar ik dacht dat het veel kleiner was. En achterin het park met het labyrinth en het vlot voor de kinderen en de verscheidenheid. Het is prachtig!"

Bij de voličre staat Louwrens van der Zwaag uit Rijptsjerk, een vaste bezoeker van het park. ,,Ik heb twee kleine kinderen, dus de voličre is een plek waar ik vaak met ze kom." Maar ook de rest van het park kan Van der Zwaag bekoren. ,,Het nieuwe deel met de uitkijktoren is intussen ook een vaste plek om langs te gaan. En de hangmatten in de zomer zijn ook een favoriet onderdeel van mijn kinderen. Maar de voličre, die blijft het mooist!" En volgens Van der Zwaag zal het park nog veel mooier worden. ,,Nu is er veel net aangeplant, als dat straks allemaal groeit en bloeit¦"

