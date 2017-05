Regio maandag, 15 mei 2017

Provincie wil Princessehof niet bij Kolleksjesintrum

Leeuwarden - De collectie van keramiekmuseum Princessehof mag niet worden gestald in Kolleksjesintrum Fryslân, ondanks dat er in dit provinciale opslagdepot ruimte genoeg is. Gedeputeerde Sietske Poepjes weigert toestemming te geven voor het onderbrengen van het keramiekmusem in het depot. De belangrijkste reden: het Fries Museum heeft nog niet genoeg museumstukken van de hand gedaan.

Het Kolleksjesintrum Fryslân werd een jaar geleden geopend. In het gebouw aan de Freark Damwei in Leeuwarden zijn de collecties ondergebracht van de vier musea die door de provincie Fryslân worden gefinancierd (Fries Museum, Natuurmuseum, Landbouwmuseum en Scheepvaartmuseum) én van Tresoar.

Voorzitter Meine Scheweer van de Stichting Kolleksjesintrum Fryslân zegt dat bij de bouw onverwacht veel opslagruimte kon worden gecreëerd. ,,We hebben aanbesteed op het dieptepunt van de economische crisis en de aanbesteding viel heel goedkoop uit. Dat gaf ruimte in het budget om meer opslagruimte te creëren." De aanvankelijk geplande vaste rekken werden daartoe vervangen door elektrische rolstellingen, zodat minder gangruimte nodig is. Hoeveel opslagruimte daarmee werd gewonnen, konden zowel het Fries Museum als de stichting vorige week niet zeggen.

Het Fries Museum kwam onlangs met het plan om de collectie van het Princessehof - dat onder dezelfde organisatie valt als het Fries Museum - onder te brengen bij het Kolleksjesintrum. Het Princessehof viel eerst buiten de plannen omdat het niet wordt gefinancierd door de provincie, maar door het rijk en de gemeente. De andere musea en de stichting waren akkoord.

Afspraken

De provincie moest als financier van het 7,4 miljoen euro kostende Kolleksjesintrum instemmen met het plan. Gedeputeerde Poepjes weigerde: het Fries Museum heeft in tegenstelling tot de afspraken nog niet 20 procent van zijn collectie ontzameld, terwijl aanvankelijk was geëist dat de ontzameling klaar zou zijn bij de opening van het Kolleksjesintrum. Bovendien heeft het Fries Museum nog een extern opslagdepot in Wolvega. Dat wil de provincie niet omdat nu dubbel geld wordt uitgegeven aan opslag. ,,Afspraak is afspraak", aldus Poepjes vorige week.

Museumdirecteur Kris Callens zegt desgevraagd dat hij nu besparingsmogelijkheden misloopt. ,,Het zou voor ons efficiënter zijn én veel beter voor het behoud van de collectie (vanwege het moderne klimaatbeheersingssysteem, red.). En er is ruimte genoeg in het Kolleksjesintrum, zelfs 100 procent van de collecties past erin."

Geen optie

Het ontzamelen duurt volgens Callens tot eind 2020. ,,Het blijkt letterlijk tonnen duurder dan het bedrag dat ervoor was gereserveerd. Daarnaast zitten we met drukke Culturele Hoofdstad-projecten, die veel tijd kosten. Had ik dan moeten zeggen: dan maar geen Mata Hari of geen Escher? Dat was uiteraard geen optie." Bovendien is bij een reorganisatie in 2014 een derde van het personeel vertrokken, zegt de directeur.

Het externe depot in Wolvega kost het museum 50.000 euro per jaar. Callens wil niet zeggen waar het depot is in Wolvega. De achtduizend voorwerpen die hier nog liggen, moeten nog worden beoordeeld en desgewenst ontzameld. Daarom gaan die eerst niet naar het Kolleksjesintrum.

Poepjes heeft al gezegd dat ze open staat voor een nieuw verzoek, zodra beide afspraken zijn nagekomen. De museumdirecteur legt zich neer bij het besluit en laat de collectie voorlopig in Princessehof. ,,Die staat daar al honderd jaar, dan zal ze er ook wel 104 jaar kunnen staan. Het is even niet anders. En het einde is in zicht."

