Regio maandag, 15 mei 2017

Lijsttrekkers VVD vrezen 'Keizer-effect´

Leeuwarden - De kersverse lijsttrekkers van de VVD van Leeuwarden en de nieuw te vormen gemeente Waadhoeke vrezen dat de affaire rond partijvoorzitter Henry Keizer afstraalt op hen. Keizer is al een aantal weken in opspraak omdat hij mogelijk niet integer heeft gehandeld bij de aankoop van een bedrijf. Ondanks bezweringen van premier Mark Rutte (VVD) dat er niks mis was met de deal, is er wel een onderzoek ingesteld naar het handelen van Keizer en heeft hij zich hangende dat onderzoek teruggetrokken.

Dat is vervelend voor onder meer Hendrik Terpstra van de VVD Waadhoeke en Serge Hollander van de VVD Leeuwarden. Hun campagne is net van start voor de herindelingsverkiezingen in november. Terpstra: ,,Ik had verwacht dat het partijbestuur z´n lesje wel had geleerd en meteen na de eerste publicaties een onderzoek had ingesteld, maar helaas. Het heeft veel te lang geduurd. Natuurlijk speelt dit mee. Er is weer een onderzoek naar een VVD´er die mogelijk niet integer heeft gehandeld. En dat terwijl integriteit binnen de VVD zo prominent op de agenda is geplaatst", zegt Hollander.

Terpstra hoopt dat de al weken durende affaire zo snel mogelijk uit de wereld wordt geholpen. ,,Dit straalt af op de hele partij. Ik hoop dat er voor de zomer duidelijkheid komt. Want kijk, dit heeft negatieve invloed, ook lokaal. De hele partij wordt over een kam geschoren."

Ook Hollander hoopt dat de affaire over is als de verkiezingsstrijd losbarst. ,,Gedoe helpt nooit, zeker niet richting verkiezingen. Dit is niet leuk voor een partij op weg naar de campagne. Ook als uit onderzoek blijkt dat Keizer niets fout heeft gedaan, dan nog heeft dit schade berokkend."

Komend weekeinde houdt de VVD het landelijk congres. De verwachting is dat de partij een tijdelijke voorzitter benoemt in afwachting van de uitkomsten van het interne onderzoek naar Keizer.

