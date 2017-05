Regio zaterdag, 13 mei 2017

Met een lot van 98 euro kans op een huis Oudebildtzijl - Het klinkt bizar: een lot kopen van 98 euro en daarmee kans maken op een huis van twee ton. Toch is dit wat gebeurt in Oudebildtzijl, waar de plaatselijke voetbalvereniging een huis wil verloten. ,,Op een ochtend werd ik wakker en had ik ineens dit idee. Ik wist direct: dit is zo bizar dat het wel moet lukken. Dit is het", vertelt Anne Polstra (40), lid van de sponsorcommissie van voetbalvereniging Ouwe Syl, over het idee om een huis te verloten ten behoeve van de voetbalvereniging. Het bestuur van de voetbalvereniging sliep twee nachten over het idee van Polstra, die in het eerste speelt en jeugdtrainer is, maar was daarna unaniem enthousiast. Het huis op de Kolk in Oudebildtzijl wordt nu op Funda voor 200.000 euro te koop aangeboden. Polstra: ,,We waren al een tijd aan het broeden op een grote actie, omdat we onze accommodatie grondig op willen knappen en we een kunstgrasveld aan willen leggen. We voetballen nu op een klein hoekje gras dat heel intensief gebruikt wordt. We hebben sponsoren niet zo veel te bieden dat het voor hen aantrekkelijk wordt om grote bedragen in onze club te steken zodat we dit kunnen realiseren. Ik dacht al een poos hard na over hoe we het geld dan wel binnen zouden kunnen halen, toen ik ineens dit bedacht," aldus Polstra. Rekensom De vraag rijst natuurlijk hoe zo'n kleine club een huis van twee ton kan verloten en daarmee ook nog geld in de eigen la kan brengen. Met een prijs in een loterij boven de 449 euro moet er 29 procent kansspelbelasting over de prijs worden betaald. Vv Ouwe Syl betaalt deze belasting zelf en dat bedrag komt bovenop de vraagprijs. In combinatie met overdrachtskosten en andere bijkomende kosten, zal vv Ouwe Syl zo'n 290.000 euro op moeten hoesten. Maar de Wet op de kansspelen schrijft ook voor dat de helft van het totaal opgehaalde bedrag van de lotenverkoop naar een goed doel moet gaan (in dit geval de vereniging zelf). Om alles rond te krijgen moet de Ouwe Syl 580.000 euro aan loten verkopen - twee maal het bedrag van 290.000 euro. Dit zijn 5919 loten. Polstra: ,,We hebben een optie op het huis. Als we die kleine 6000 loten niet verkopen, kunnen we de loterij intrekken. Dan krijgt iedereen zijn geld terug. Wij zijn dan alleen de vergunningskosten en bankkosten en dergelijke kwijt: dat kunnen we als club wel betalen. Het is dus een waterdicht plan." Jubileum De club maakte het plan donderdagavond bekend op de viering van het vijftigjarig jubileum van de club. Gisterochtend waren er al tien loten verkocht. ,,Twee van die kopers komen uit het zuiden van Fryslân: Langweer en Echtenerbrug. En één zelfs uit Ede. We maken reclame via sociale media en hopen op een sneeuwbaleffect. Dat het door heel Nederland zal gonzen en we zo het bedrag halen." Er is nog even tijd om een lot aan te schaffen: op 11 november wordt het winnende lot getrokken.

