Regio zaterdag, 13 mei 2017

Buren Teatertún bang door satirisch lied

Rijs - Een liedje van de Friese folkband Reizger roept op tot geweld tegen de buren van de Teatertún in Rijs. Dat vinden de buren Jules Meijer en zijn vrouw en hun jurist Jacob Leenstra. Ze willen dat de band vervolgd wordt voor opruiing en dat Omrop Fryslân en de presentatoren Femke de Walle en Gurbe Douwstra vervolgd worden voor verspreiding van opruiing. Bovendien zou verboden moeten worden dat het lied Ut Hollân nog afgespeeld wordt op Omrop Fryslân, vindt Leenstra.

Vorig jaar is er aangifte gedaan tegen de folkband. Daarin speelt Bart van der Wal, de uitbater van de Teatertún. De politie gaf vrijwel meteen aan andere prioriteiten te hebben. Het Openbaar Ministerie oordeelde dat er geen sprake was van een strafbaar feit en dat het burenconflict meer thuis hoort in het bestuurlijk en civiel recht, laat woordvoerster Manon Hoiting weten. Leenstra is het daar niet mee eens en maakte bezwaar. Het gerechtshof moet nu beslissen of het OM alsnog tot vervolging over moet gaan. Die zaak dient dinsdag.

Uitbater Van der Wal en en het echtpaar Meijer liggen al bijna twintig jaar met elkaar in de clinch over het gebruik van het openluchttheater. Het mag niet ingezet worden als feestlocatie voor bruiloften en partijen. De buren hebben met succes verzocht om handhaving. Kort geleden legde de gemeente De Fryske Marren de Teatertún nog een dwangsom van duizend euro op voor een bruiloft van bijna een jaar geleden.

Het Friestalige nummer van Reizger is in de zomer van 2016 uitgebracht en staat model voor problemen die stadse mensen maken op het platteland. Uit de context valt volgens Leenstra overduidelijk op te maken dat het nummer gaat over de perikelen rond de Teatertún. Het satirische lied wordt geregeld aan het eind van een voorstelling opgevoerd in de Teatertún, zegt Leenstra. In het nummer loopt het zo uit de hand dat mannen uit het café een paal door de Mercedes en een paal door de ruiten van de klagende Hollander gooien, waarop die uiteindelijk zijn huis te koop zet. ,,De buurman heeft een Mercedes. Dat kun je niet maken. Meijer en zijn vrouw voelen zich hierdoor bedreigd."

De zaak is volgens Leenstra ,,uniek in zijn soort". Mede daarom zou het OM geen trek hebben in vervolging, stelt hij. Omrop-presentatrice Femke de Walle wordt bijvoorbeeld verweten dat ze op de radio gezegd heeft 'dit lied is een mooie creatieve manier om deze mensen terug te pakken'.

Ook tegen een man die op Facebook in een forumdiscussie schreef: 'afschieten dat klaagvolk', is aangifte gedaan.

De verwachting is dat het hof binnen zes weken na behandeling van de zaak uitspraak doet over de kwestie.

