Regio donderdag, 11 mei 2017

Titel 'Franeker Reformatiestad' overhandigd Franeker - Donderdagavond 11 mei wordt de titel Europese Stad van Reformatie officieel overgedragen aan burgemeester Eduard van Zuijlen van de gemeente Franekeradeel. De overdracht vindt om half acht plaats in de ontvangstzaal van de Vrije Evangelische Gemeente, Noord ZZ 41, te Franeker. Ieder is daarbij van harte welkom. Aansluitend is er een lezing door dr. Jacob van Sluis met als titel Franeker als reformatiestad: het belang van de oude universiteit. Van Sluis is geboren en getogen in Franeker en werkzaam bij Tresoar. Van Sluis zal Franeker en de Lutherstad Wittenberg naast elkaar zetten. De verschillen tussen de beide steden zijn groot, maar er zijn ook enkele treffende parallellen. De belangrijkste is de aanwezigheid van een universiteit, die beide steden een vergelijkbare allure en internationale uitstraling gaf. De titel Europese Stad van de Reformatie is een Europese erkenning van de stad Franeker, toegekend door een gemeenschappelijk project van protestantse kerken en steden in Europa in het kader van 500 jaar Reformatie. De aanvraag van de titel is tot stand gekomen door een samenwerking van kerken en de gemeente Franekeradeel. De titel is voor de hele stad, blijvend geldig en dus ook van blijvende betekenis voor de hele stad. Naar verwachting zal de titel er onder meer voor zorgen dat er meer toeristen naar Franeker komen. De ambitie om weer een universiteitsstad te worden was belangrijk voor het verkrijgen van de titel, maar ook de geschiedenis van Franeker. Franeker was een stad waar velen een toevluchtsoord vonden, in vrijheid konden leven. De werkgroep Franeker Reformatiestad heeft een divers programma voor deze zomer opgesteld met verschillende activiteiten, zoals orgelconcerten, tentoonstellingen, een minisymposium, een speciale wandeling en passende hapjes in verschillende eetgelegenheden. Meer informatie en activiteiten op www.facebook.com/FranekerReformatiestad.

